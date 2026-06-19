Столичный рынок труда определил десятку самых востребованных специалистов

Накануне вступительных испытаний в столичные вузы АНО «Центр развития и популяризации киберспорта» представило результаты исследования самых популярных вакансий Москвы.

Исследование проведено специалистами по большим данным Томского университета и аналитической компании «Киберия» в рамках проекта «Программа реализации социокультурных практик развития новых компетенций молодежи Москвы», который реализуется при поддержке грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Было проанализировано 634 482 вакансии за 2025 г. в Москве и Московской области, требующих наличия высшего образования. 80,8 % вакансий (512 763) опубликованы в г. Москве, 19,2 % (121 179) – в Московской области.

В топ-10 профессиональных ролей по количеству вакансий входят специалисты разных направлений: административного, экономического, технического и социального профиля. Наибольший спрос (топ-3 вакансий) наблюдается на бухгалтеров, врачей и менеджеров по продажам. Также востребованы инженерные специалисты в строительстве и промышленности (проектировщики, конструкторы и сметчики), педагоги, юристы, экономисты и административный персонал (ассистенты руководителя).

Резюме исследования размещено на сайте АНО «Центр развития и популяризации киберспорта».