Стоп кредит — финансовая и юридическая защита

Объединение «Стоп-Кредит» 08.10.2021 года отпраздновало 9 лет со дня основания. На сегодня юридическая компания во главе с председателем и основателем предприятия Александром Баженовым является одной из самых крупных в России. Головной офис компании расположен в Воронеже, а отделения и офисы открыты в более, чем 30 городах страны.

Основное направление деятельности – защита заемщиков, права которых были нарушены кредиторами. Опытные юристы используют в работе исключительно законные методы решения споров с кредитными организациями (банками, микрофинансовыми организациями и микрокредитными компаниями) и частными лицами.

Специалисты консультируют клиентов бесплатно, независимо от количества обращений и времени, необходимого для подробного изучения проблемы заемщика. После заключения договора на предоставление услуг по освобождению от «кредитного рабства» за должником закрепляется персональный менеджер.

Гарантированный результат

Юристы узкоспециализированной компании берут на себя всю моральную нагрузку со стороны кредитора. В частности, специалисты:

Лично общаются с работниками банковских учреждений отдела взысканий, коллекторами и сотрудниками служб безопасности кредитных организаций;

Отвечают на звонки, общаются с представителями МКК, МФО и банков;

Подготавливают пакет документов для обращения в правоохранительные органы и судебные инстанции для защиты своих подопечных от неправомерных действий кредитора;

Представляют интересы должника в судах, помогают реструктуризировать задолженность или объявить индивидуального предпринимателя либо физическое лицо банкротом.

Федеральная сеть «Стоп-Кредит» уже вышла на международный рынок и предоставляет услуги по решению кредитных споров в Белоруссии и Казахстане.

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