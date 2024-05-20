Страховые компании по ОМС помогают пройти скрининг репродуктивного здоровья

С этого года россиянам доступен бесплатный скрининг репродуктивного здоровья по программе диспансеризации. Это часть комплекса мер демографической политики государства. Он важен, так как многие проблемы со здоровьем, которые могут помешать стать родителями, протекают бессимптомно. Также многие не знают, что сегодня беременные женщины и молодые мамы могут по ОМС воспользоваться бесплатным сервисом по индивидуальному сопровождению с первого триместра беременности и после родов. Сервис востребован среди женщин, так как избавляет от лишних забот в этот важный период жизни.

Скрининг репродуктивного здоровья: кому и как пройти

С 2024 года в рамках бесплатной диспансеризации можно проверить свое репродуктивное здоровье, что крайне важно для всех людей, планирующих стать родителями. Специальный скрининг полагается женщинам и мужчинам в возрасте 18-49 лет. Сделать это можно раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет, и каждый год — после 40 лет. Репродуктивный скрининг как часть диспансеризации доступен всем, у кого есть полис ОМС с актуальными персональными данными.

Если полиса нет, то заявку на его получение можно оформить дистанционно на сайте страховой компании, через личный кабинет на портале «Госуслуг» либо на сайте территориального фонда ОМС. Если полис уже есть, необходимо убедиться, что его данные актуальны, чтобы не возникало проблем при записи к врачам и на обследования в рамках диспансеризации. В противном случае полис может не отображаться в вашем кабинете в «Госуслугах», или вас могут не найти в базе при обращении в поликлинику за медицинской помощью. Обновлять нужно следующие данные: сведения о паспорте (при смене ФИО, получении паспорта в 14, 20 и 45 лет), свидетельстве о рождении (при замене в случае потери), информацию о месте жительства (например, при переезде в другой регион), контактную информацию (например, электронную почту), чтобы своевременно узнавать о том, когда положена диспансеризация и как ее пройти. Благодаря развитию цифровых сервисов в сфере ОМС сделать это теперь также можно дистанционно, с экрана мобильного телефона или компьютера. Например, с этого года такую возможность предоставила на сайте для своих клиентов компания «АльфаСтрахование — ОМС».

Обследование репродуктивного здоровья для женщин

Сохранению своего репродуктивного здоровья и предотвращению заболеваний необходимо уделять внимание каждой женщине начиная с юного возраста.

Оценка репродуктивного здоровья, в зависимости от возраста женщины, включает от четырех до пяти видов обследований. На первом этапе в скрининг входит осмотр врачом акушером-гинекологом, пальпация молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах с забором мазков на флору и онкоцитологию, а для женщин в возрасте 18-29 — также мазки для выявления инфекционных заболеваний органов малого таза. На втором этапе — при наличии показаний — также полагается УЗИ органов малого таза и молочных желез, повторный осмотр акушером-гинекологом, а для женщин в возрасте 30-49 лет — дополнительные исследования на инфекции методом ПЦР.

«Большинство заболеваний на ранних этапах протекают бессимптомно и никак не беспокоят. Выявить проблемы, которые могут помешать возможной беременности и даже стать причиной бесплодия женщины, помогает регулярный профилактический осмотр у гинеколога. При ежегодном прохождении диспансеризации женщина может сохранить свое репродуктивное здоровье и профилактировать развитие тяжелых форм заболеваний», — поясняет Екатерина Кургускина, врач акушер-гинеколог МРиК ФМБА.

Репродуктивный скрининг у мужчин

Список обследований для мужчин в рамках репродуктивного скрининга также позволяет выявить ряд серьезных заболеваний. На первом этапе мужчин осматривает врач-уролог. На втором этапе, по направлению врача, возможно проведение спермограммы, исследование на инфекционные заболевания органов малого таза методом ПЦР, УЗИ предстательной железы и мошонки. «Скрининг у мужчин может выявить признаки основных заболеваний и патологии. Раннее их обнаружение позволяет начать лечение на начальных стадиях, что может повысить шансы на успешное лечение и сохранение репродуктивных функций мужчины», — рассказывает врач-уролог, профессор кафедры урологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А. И. Евдокимова Бадри Гвасалия.

По словам врача-онколога Георгия Басилашвили, к заболеваниям, которые можно профилактировать благодаря репродуктивному скринингу, относятся рак предстательной железы и мочевого пузыря, простатит, инфекции мочевых путей, новообразования почек и надпочечников. «Раз в год необходимо каждому мужчине с 40 лет проходить обследования в рамках диспансеризации. Предупрежден — значит вооружен!» — подчеркивает специалист.

Адресная забота о здоровье будущих родителей

Список бесплатных обследований здоровья в рамках диспансеризации обширен и позволяет выявить самые распространенные заболевания, которые могут быть причиной серьезных проблем, в том числе помешать стать родителями. Однако многие не знают о возможности бесплатно проверить здоровье и о том, что работодатель обязан предоставить работающим гражданам один выходной для прохождения обследования. Поэтому еще одна важная задача — это информирование о необходимости скринингов, чтобы каждый знал, какие обследования ему доступны, и где и как их можно пройти. Именно этим занимаются страховые компании — незаменимое звено в системе ОМС, которые всегда выступают на стороне пациентов и добиваются своевременного результата лечения.

Именно страховые медицинские организации напоминают гражданам, когда можно пройти профилактические мероприятия, помогают в записи на обследования к специалистам и контролируют качество оказываемой медицинской помощи, проводя независимую экспертизу. Также они сопровождают пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи по полису ОМС.

Отвечая на запрос населения, особенно женщин, планирующих беременность, и молодых мам, страховые компании по ОМС ежегодно совершенствуют услуги по сопровождению пациентов, делая их оперативными и адресными. Так, компания «АльфаСтрахование — ОМС» выстроила индивидуальный сервис сопровождения женщин с первого триместра беременности и после родов для сохранения здоровья будущей мамы и ребенка. В рамках бесплатного сопровождения специалисты страховой оказывают поддержку беременным с момента постановки на учет в женской консультации, помогают с записью к гинекологу, узким специалистам и на обследования, а также напоминают о запланированном визите через смс. Накануне родов беременным рассказывают, какие обследования нужно пройти маме и ребенку в первый год, а также о доступном для них сервисе страховой по записи к специалистам. Комплексная забота включает в себя и поддержку после родов, чтобы у молодой мамы не возникло сложностей с прохождением всех необходимых обследований как для нее, так и для малыша.

«Сегодня «АльфаСтрахование — ОМС» сопровождает более 23 тысяч беременных и молодых мам, каждая из которых получила необходимую помощь в положенный срок. Так, для 77% пациенток были организованы приемы к врачам по вопросам ведения беременности, а 28,5% женщин специалисты компании помогли пройти необходимые обследования, такие как УЗИ почек, вен нижних конечностей, щитовидной железы, ЭХО-КГ, а также попасть к узким специалистам — кардиологу, аллергологу, окулисту — по состоянию здоровья», — рассказывает Ирина Захарова, руководитель дирекции клиентского сервиса «АльфаСтрахование — ОМС».

Также страховая компания контролирует качество оказываемых медуслуг и назначение необходимого лечения на всех этапах, подключается при возникновении трудностей с поликлиниками и больницами.