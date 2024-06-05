Страховые медицинские организации в России внедряют новые решения

Цифровые технологии сегодня успешно используются во всех сферах, в том числе и в здравоохранении. Процесс цифровой трансформации отрасли идет быстро, в том числе благодаря страховым медицинским организациям (СМО) – они внедряют новые онлайн-сервисы, повышая удовлетворенность пациентов медицинской помощью в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Цифровой полис

Цифровизация упростила гражданам получение бесплатной медицинской помощи. С декабря 2022 года россиянам выдают цифровые полисы ОМС — это запись в едином регистре застрахованных лиц, в котором указана информация о гражданине, едином номере полиса, сроке его действия, страховой компании, а также штрих-код. Штрих-код и единый номер полиса можно сохранить в своем телефоне, распечатать и использовать для самостоятельной записи к врачу в поликлиниках.

Теперь для получения медицинской помощи в поликлинике или больнице гражданам достаточно показать сохраненный на смартфоне или любом другом электронном носителе штрих-код либо распечатанную выписку о полисе ОМС из единого регистра застрахованных.

«Внедрение цифровых технологий — это благо как для медицинских организаций, так и для пациентов, и в целом – для системы здравоохранения, – отмечает сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулёв. – Цифровизация несет в себе унификацию деятельности и отчетности, позволяет обмениваться данными, что повышает доступность медицинской помощи».

Положительно оценивают переход на цифровые технологии в сфере медицины и в Федеральном фонде ОМС (ФФОМС).

«Введение цифрового полиса избавляет пациентов от лишней бумажной волокиты, делает получение медицинской помощи удобнее и доступнее, – отмечал председатель ФФОМС Илья Баланин. – При этом ранее оформленные полисы ОМС на материальных носителях продолжают действовать и не требуют замены».

Электронный полис действительно существенно упрощает процесс получения медицинской помощи хотя бы потому, что его нельзя испортить или потерять. И несмотря на то, что с момента его внедрения еще не прошло и полутора лет, им, по данным ФФОМС, уже воспользовались более 15 миллионов застрахованных. В целом система ОМС становится все более удобной и доступной для граждан.

Новые сервисы страховщиков

Новые решения внедряют и страховые медицинские организации. Так, с начала 2024 года компания «АльфаСтрахование – ОМС» предоставляет своим клиентам два новых цифровых сервиса: удаленную актуализацию данных полиса и дистанционное оформление выписки о полисе ОМС без визита в офис.

В каких случаях застрахованным необходимо актуализировать данные полиса ОМС? Согласно статистике обращений граждан в компанию, есть две типичные ситуации, с которыми сталкиваются клиенты. Чаще всего полис необходимо актуализировать при получении нового паспорта в 14, 20, 45 лет, изменении имени или фамилии, места жительства, замене свидетельства о рождении ребенка и т. д. А нередко граждане не видят свой полис в личном кабинете на портале «Госуслуги» или его не находят в базе при обращении в поликлинику за медицинской помощью – в основном, из-за устаревших персональных данных. Теперь все это можно обновить дистанционно, без визита в офис, прямо на сайте страховой компании.

Застрахованные также могут онлайн оформить выписку из единого регистра застрахованных лиц о полисе ОМС. Теперь такой документ легко получить на сайте компании всего за одну минуту прямо с телефона, не покидая поликлинику. Данные для формирования выписки автоматически загрузятся с портала «Госуслуги». А для сохранения конфиденциальности выписка о полисе ОМС придет на адрес электронной почты застрахованного, указанный на «Госуслугах».

Лишь в некоторых случаях формирование документа может занять чуть больше времени из-за присвоения застрахованному единого номера полиса ОМС. Это может быть необходимо для полисов старого образца, для бывших военнослужащих или в тех случаях, когда полис ОМС оформлен совсем недавно. А вот получить выписку на детей до 18 лет возможно только в офисе страховой компании.

Оба эти сервиса интегрированы с порталом «Госуслуги», что гарантирует корректность данных гражданина. Благодаря этому тысячи россиян уже быстро обновили данные о своем полисе и получили медицинскую помощь по цифровому документу.

«Обращение непосредственно в страховые медицинские организации позволяет решить любые вопросы одномоментно. В целом СМО для гражданина — это и есть точка входа в систему ОМС. Все проблемы решаются при общении человека с человеком с учетом индивидуальных обстоятельств», – говорит вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Перспективы еще шире

По экспертным оценкам, цифровизация сферы здравоохранения – важная составляющая развития цифровой экономики в целом, считают в Минцифры РФ. Уже сегодня на «Госуслугах» можно прикрепиться к поликлинике, записаться на прием к врачу или вызвать его на дом. А после лечения можно запросить сведения о больничном листе.

«На «Госуслугах» также есть раздел «Возможности для инвалидов», где собраны все онлайн-сервисы для людей с инвалидностью и ответы на вопросы по этой теме. В Минцифры РФ планируют и дальше развивать сервисы, касающиеся здравоохранения», – отмечают в пресс-службе ведомства.

До недавнего времени запись в поликлинику была большой проблемой, и уже на этапе входа в систему здравоохранения пациенты сталкивались со сложностями и получали негативные эмоции, говорит Юрий Жулёв. «Сегодня это можно сделать дистанционно, что является важным шагом в повышении доступности медицинской помощи», – подчеркивает он.

Страховые медицинские организации констатируют рост популярности цифровых услуг в сфере ОМС у населения.

«Сейчас ежедневно 2,5 тысячи наших клиентов обращаются за содействием по получению услуг ОМС через сайт. Мы видим, что популярность наших простых и быстрых цифровых решений увеличилась вдвое в сравнении с прошлым годом. Их востребованность будет расти, – уверен генеральный директор «АльфаСтрахование – ОМС» Андрей Рыжаков. – В этом году мы планируем внедрять дополнительные онлайн-сервисы для наших клиентов, делая медицинскую помощь по ОМС все более удобной и доступной».

По мнению экспертов НИУ «Высшая школа экономики», продолжение цифровизации сферы здравоохранения в долгосрочной перспективе приведет к совершенствованию качества медицинской помощи за счет повышения эффективности.

«Систему поддержки здоровья пациента нужно развивать за счет активной коммуникации, – полагает директор Института экономики здравоохранения НИУ «ВШЭ» Лариса Попович. – Цифровые сервисы должны создавать благоприятную среду и для врачей. Их нужно освободить от традиционного бумагооборота, облегчить повседневную работу, чтобы у них появилось больше времени заниматься пациентами. А пациенты должны иметь прямой доступ ко всей информации о состоянии своего здоровья на удобном носителе и в удобном месте, чтобы своевременно получать необходимую консультацию или конкретную помощь врача».