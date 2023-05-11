Стратегия GWM по новым энергоносителям способствует росту продаж

GWM опубликовала последние данные о продажах. В апреле GWM продала 93 107 автомобилей, увеличив показатели на 73,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество проданных транспортных средств, работающих на новых источниках энергии (NEV), достигло 14 863, прирост на 284,06% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В соответствии с тенденцией ускорения процесса преобразования новой энергетики в мировой автомобильной промышленности транснациональная компания GWM, специализирующаяся на умных технологиях, быстро интегрировалась в тренд интеллектуальных NEV-ов. В результате объем продаж NEV-ов компании GWM продолжает неуклонно расти.

GWM представила различные модели на новых энергоносителях, включая HAVAL H6 PHEV, H6 HEV, JOLION HEV, GWM TANK300 HEV, GWM TANK500 HEV и WEY Coffee 01. Эти модели привлекли потребителей своими выдающимися эксплуатационными характеристиками и умными функциями.

Богатый ассортимент продукции в списке GWM в сочетании с преимуществами NEV стимулирует объем продаж компании GWM на зарубежных рынках. В апреле компания GWM продала 21 814 автомобилей за рубежом, увеличив продажи на 182,09% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что составляет 23,43% от общего объема продаж.

Согласно последним данным, опубликованным Национальной ассоциацией автопроизводителей Южной Африки (NAAMSA), объем продаж GWM HAVAL превосходит BMW и Mazda в рейтинге местных автомобильных брендов, обеспечивая себе место в десятке лучших.

На австралийском рынке HAVAL H6 HEV и JOLION HEV обеспечили местным потребителям новые возможности передвижения с помощью интеллектуальных технологий NEV. Согласно отчету Федеральной палаты автомобильной промышленности VFACTS о продажах новых автомобилей, объем продаж GWM в апреле вырос на 63,8%.

В ответ на спрос на экологически чистую и интеллектуальную мобильность потребителей в различных регионах компания GWM продолжает расширять ассортимент моделей на новых энергоносителях. Во время Auto Shanghai 2023 компания GWM в качестве своего дебюта представила публике более 15 моделей NEV. Премьера нового среднего внедорожника GWM HAVAL на новой энергии (получившего название Fierce Dragon MAX на китайском рынке), GWM TANK400 и POER Shanhai HEV состоялась во всем мире. Тем временем GWM провела Глобальную конференцию 2023 года, на которой представила свое глобальное расширение, лесную экосистему и будущее стратегическое планирование новой энергетики.

В сфере новой энергетики компания GWM непрерывно увеличивала инвестиции в исследования и разработки новых технологий для стимулирования модернизации продукции. В прошлом году GWM инвестировала 12,181 млрд юаней в исследования и разработки, что на 34,34% больше, чем в прошлом году. К 2025 году GWM инвестирует в общей сложности 100 миллиардов юаней в исследования и разработки в области новой энергии и интеллектуальных технологий.

В настоящее время компания GWM создала новые энергетические решения, охватывающие чистую электрическую, водородную и гибридную энергетику. Для удовлетворения разнообразных потребностей потребителей компания GWM недавно выпустила множество передовых технологий, включая Hi4 (Hybrid intelligent 4WD) и внедорожную супергибридную архитектуру Hi4-T. Частый выпуск новых технологий и продуктов GWM укрепил его имидж как интеллектуального производителя автомобилей на новых энергоносителях.

В дальнейшем GWM будет неуклонно продвигать свою новую стратегию преобразования энергии и продолжать укреплять лесную экосистему. GWM представит мировому рынку более интеллектуальные модели на новых энергоносителях для повышения качества безопасности, надёжности и экологичности с использованием передовых технологий.