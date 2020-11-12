Street Beat запускает свой канал на YouTube

Street Beat – сеть мультибрендовых магазинов одежды, обуви и аксессуаров запускает свой канал на YouTube и стартует с толк-шоу с актуальными гостями – МосГорДвиж.

МОСГОРДВИЖ — это еженедельное шоу, где двое постоянных ведущих и приглашенный гость обсуждают актуальные новости из мира стриткультуры, знаменитостей, кроссовок и уличной моды. Talk-шоу без политики и с юмором.

Ведущими шоу стали Николай Маратканов @maratkano (Вечерний Ургант, Музыкалити) и Коля Тисенко @tisenko (11 лет в жанре Stand Up, автор многих юмористических проектов). Коля Тисенко и Николай Маратканов имеют опыт работы на телевидении, были номинированы на премию Glamour 2020.

Первой из гостей шоу стала модный блогер и двигатель стритвира Чума Вечеринка @chumavecherinka (https://www.instagram.com/chumavecherinka/). Ведущие МосГорДвиж Николай Маратканов @maratkano (https://www.instagram.com/maratkano/) и Коля Тисенко @tisenko (https://www.instagram.com/tisenko/) побеседовали с ней о последних новостях в мире кроссовок, узнали, кто её краш и составили топ самых модных ВУЗов страны.

В ближайших выпусках шоу зрители смогут увидеть музыканта Левана Горозия и комика Виктора Комарова.

Ссылка на первый выпуск: