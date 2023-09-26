Стресс на работе: как научиться с ним совладать

Согласно исследованию Института Гэллапа, стресс на работе испытывают 7 из 10 сотрудников. В 2022-2023 гг он стал одним из основных факторов выгорания. ВОЗ назвала стресс «общемировой эпидемией». Его негативное воздействие на физическое и психическое здоровье неоспоримо. Как научиться избегать стресса на работе и сохранять свое ресурсное состояние?

Первое, что советуют специалисты, — разобраться в причинах возникновения стресса. Недопонимания с коллегами, несправедливость начальства, объем задач или ненормированный график — это те проблемы, которые решаются конкретными действиями с помощью:

хорошо структурированного рабочего графика;

расстановки приоритетов и разделения больших задач на маленькие;

отвлекающих и расслабляющих занятий (чтение, рисование, медитация, спорт);

неформальных встреч с коллегами;

выстраивания личных границ и своевременного отдыха.

«Большинство людей считает, что следует строже относиться к себе, чтобы добиться наилучших результатов, — пишут эксперты Harvard Business Review в книге «HBR Guide. Стресс на работе». — Однако если вы разрешите себе время от времени делать ошибки и учиться на них, то снизите уровень стресса и будете работать более эффективно».

Эксперты советуют в период навалившихся задач и проблем составить список стрессов и разделить их на две группы: контролируемые нами и те, которые от нас не зависят. Затем стоит выбрать один контролируемый стресс и попробовать ликвидировать его. Это поможет хоть немного снизить напряжение и вернуться «на позитивную и продуктивную волну».

Стресс может накапливаться и в силу других причин. Слишком динамичный ритм и высокие требования к личной и рабочей сферам нашей жизни неизбежно сопровождаются напряжением на работе.

«Здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое быстрее!», — говорила Королева в книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Сейчас, глядя на скорость перемен и непрерывно сменяющие друг друга события, мы ощущаем себя ровно так же — всегда бегущими и ничего не успевающими.

В непростых ситуациях сохранять свою рабочую эффективность и внутреннюю устойчивость помогает адаптивный интеллект, считает кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут. «Проблема в том, что в условиях стресса человек автоматически обращается к выработанной ранее бессознательной стратегии поведения, и поменять ее очень сложно, — пишет он в своей статье на сайте Psychologies. — Нейронные связи, как протоптанные дороги, заставляют нас автоматически действовать привычными способами, несмотря на то, что в изменившейся ситуации они неэффективны. Поэтому так важно развивать адаптивный интеллект — чтобы в условиях меняющегося мира не фрустрироваться, а меняться и достигать в нем успеха».

По мнению психолога, сотрудники с высоким уровнем адаптивного интеллекта в любой стрессовой ситуации не паникуют, а гибко и стратегически мыслят, выстраивают план своих действий согласно новым переменам и обстоятельствам.

В современном мире, где высокая конкуренция, постоянные требования и давление, сохранение ментального здоровья становится особенно важным. Мы лучше справляемся с трудностями, проявляем креативность и принимаем решения. Это влияет не только на нас самих, но и на наших коллег и качество работы в целом.