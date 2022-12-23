Строители Южно-Лыткаринской дороги должны сдать объект ранее намеченной даты

На юго-востоке Подмосковья продолжается строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Начатые в августе 2022 года работы реализуются опережающими темпами – строителям поставлена задача запустить скоростную магистраль раньше намеченного срока. Ранее завершение строительства анонсировалось не позднее 2026 года.

Для реализации очередного этапа строительства автодороги в д. Орлово Ленинского округа Московской области подходит к завершению подготовка стройплощадки. Здесь выполняются масштабные подготовительные работы, включающие мероприятия по расчистке территории от подлеска и леса. Специалисты внимательно фиксируют объемы расчищенного леса и порядок последующего его использования, а также границы расчистки– все работы с зелеными насаждениями проводятся очень бережно.

Мостовой переход через Москву-реку, общая длина которого превысит 590 метров, – очередной участок строительства. Здесь завершается один из самых ответственных и сложных этапов работ – устройство более 40 буронабивных свай. От качества установки свай зависит прочность и долговечность моста, а также его способность справляться с серьезными динамическими нагрузками. Тяжелая транспортная доступность объекта и сложная геология грунтов в русловом пролете сильно затрудняют строительство мостового перехода.

Также почти полностью выполнены монолитные работы по ростверкам и стойкам моста. Возведение фундамента моста осуществляется очень тщательно, все операции по заливке армированного ростверка бетонным раствором выполняются со строгим соблюдением технических регламентов и сроков.

Устройство насыпи земляного полотна ведется в районе д. Богданиха Ленинского городского округа на участках строительства ЮЛА. В пределах дорожной полосы рабочие возводят временные дороги, проводят разбивку полотна, расчищают территорию.