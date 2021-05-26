Строительство коттеджного поселка Nurmala анонсировала ГК Максимум Life Development

Группа компаний Максимум Life Development начала строительство нового коттеджного поселка Nurmala (Нурмала), который находится в деревне Нурма Тосненского района Ленобласти.

Поселок с холмистым ландшафтом располагается на площади в 10 га в 1 км от железнодорожной станции Нурма. Объем инвестиций в проект составляет 36 млн рублей, а сроки его реализации – 2 года.

На территории поселка девелопер планирует проложить 1,5 км дорог из твердого покрытия и почти 2 км электрических сетей. Для всех жителей будут доступны водоснабжение и подключение 15 кВт электричества. На территории поселка установят уличное освещение. Из элементов благоустройства планируется создание общественного пространства с малыми архитектурными формами и детской площадкой. Въезд на территорию будет осуществляться через КПП с автоматическим шлагбаумом и круглосуточной охраной.

Коттеджный поселок рассчитан на размещение более 80 участков с видом разрешенного использования под дачное строительство. Площадь наделов составит от 6 до 18 соток (девелопер сейчас подает документы на межевание), стоимость – от 50 000 рублей за сотку. Жителям будет доступна регистрация построенных домов и оформление недвижимости в собственность после постановки каждого земельного участка на кадастровый учет.

— Расположение поселка максимально удобно как для постоянного, так и для сезонного проживания. В 5-10 минутах езды на автомобиле находятся одни из самых живописных водоемов этой местности – Шапкинские карьеры и Пендиковское озеро. Близость к Тосно обеспечивает жителей поселка необходимой социальной инфраструктурой, а платная трасса М-11 позволяет добраться до Петербурга за 35-40 минут, — говорит генеральный директор «Максимум Лайф Девелопмент» Игорь Карцев. — Nurmala – первый коттеджный поселок в данной локации, поэтому мы хотим задействовать лучшие компетенции компании для развития этой территории. При успешной реализации проекта мы готовы рассмотреть возможность строительства еще одного поселка рядом.

Для Максимум Life Development Nurmala – первый коттеджный поселок на территории Тосненского района Ленобласти.

Дополнительная информация:

Группа компаний Максимум Life Development работает в сегменте девелопмента с 2004 года, в настоящий момент реализует проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Под управлением холдинга находится 14 коттеджных поселков на территории Ленинградской и Мурманской областей общей площадью 307 га. Максимум Life Development реализовала проекты во Всеволожском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленобласти. В построенных холдингом коттеджных поселках проживает более 5000 человек.