В День годовщины воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией в новых регионах торжественно открыли объекты социальной инфраструктуры. Президент РФ Владимир Путин открыл новые объекты в режиме видеосвязи.

Все объекты сдаются с опережением сроков, что стало возможно за счет системного взаимодействия между госкомпаниями, федеральными ведомствами и регионами-шефами, курируемого непосредственно вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

Речь о Центральной школе искусств в Мариуполе и спортшколе в Мелитополе, главном корпусе Херсонского технического университета в Геническе и Алчевской спортшколе №1. По словам Путина, в течение последних двух лет стройблоком правительства продемонстрированы впечатляющие результаты. С 2022 года восстановлено 3,5 тысячи километров дорог, 5,8 тыс. многоквартирных домов. Кроме того, в Донбассе и Новороссии построили и отремонтировали более 1,5 тыс. объектов образовательной сферы (776 школ, 633 детсада и 24 вуза).

В новых регионах только в сентябре 2024 года были введены в эксплуатацию 12 объектов социальной инфраструктуры – по четыре в ДНР и ЛНР, и по два в Запорожской и Херсонской областях.