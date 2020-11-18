Структуры современной общероссийской идентичности

Общероссийская идентичность в современных реалиях включает в себя 3 основные идентичности: государственную, гражданскую и идентичность к цивилизации.

Базой для государственной идентичности является административный статус человека. Только родившись, ребенок уже начинает обладать определенными правами и обязанностями. С получением паспорта РФ они только расширяются, их становится больше. Также государственную идентичность составляет патриотическое воспитание. Оно формируется на основе государственной символики, изучения истории страны, проведения различных тематических мероприятий и т.д.

Формирование гражданской идентичности является важным и при этом более сложным. Благодаря этой идентичности происходит отождествление гражданина со своими согражданами, появляется чувство причастности к многочисленным и большим социальным группам, к культуре. У гражданина возникает понимания общества как целого, он начинает различать интересы других и считаться с ними. Индивид развивает в себе чувство ответственности, порядочность. Благодаря гражданской идентичности личность все больше устанавливает социокультурные связи с другими людьми, что способствует развитию гражданского общества. Этот вопрос в России на сегодняшний день является одним из актуальных. После распада СССР мы еще строим свое гражданское общество.

Цивилизационную идентичность можно причислить к идентичности высшего порядка. Различные исследования по-разному описывают эту идентичность, но все же ее можно назвать высшим уровнем социальной идентичности. Она формируется на основе развития культуры народов, процессов интеграции, общности народов в решении проблем. В России цивилизационная идентичность только начинает развиваться.

Общероссийская идентичность еще формируется, но необходимо понимать, что в будущем она должна стать основной формой единства России.

Авторы: помощник ректора РГУ им. А. Н. Косыгина Тишина М.В., директор центра российской идентичности РГУ им. А. Н. Косыгина Квятковский В. Ю.