Студенческая молодежь посетила мебельную фабрику «Мария»

Саратов впервые стал столицей ежегодного XXXII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Празднующая свой 25-летний юбилей компания «Мария» не могла не оказать поддержку столь заметному проекту и стала его партнером.

В нынешнем году в Саратове собрались 3600 талантливых и креативных студентов, представлявших 80 регионов страны. Все участники и гости турнира получили от компании «Мария» приглашение в перерывах программы побывать на специальных экскурсиях на производстве компании. Свыше 1000 студентов-участников побывали на экскурсиях по мебельной фабрике. Студентам показали две площадки фабрики, где перед гостями предстало грандиозное производство, входящее в число наиболее крупных и технологичных в России.

В шоуруме Компании гостей ознакомили с лучшими образцами мебели компании «Мария» и уникальными концептами, существующими в единственном экземпляре. Побывали экскурсанты и в дизайн-лаборатории, где увидели 1216 фасадов разных моделей, в настоящих апартаментах, обставленных мебелью и аксессуарами из коллекции бренда «Мария».