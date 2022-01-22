Студенческий бал в ЮФУ приурочат к юбилею Петра Великого

Общество
22 января 2022

Ректорский бал в честь Дня студента пройдёт в этом году в ЮФУ в стиле «Петровской ассамблеи», — сообщает РИАФАН.  

Организаторы  мероприятия сделают акцент на 350-летие со дня рождения Петра Великого. 

В торжестве, которое состоится в клубе университета в Таганроге 25 января, во главе с руководителем вуза Шевченко И.К. примут участие преподаватели, студенты, работники университета. 

На страницах интернет-источника РИАФАН говорится, что в ходе мероприятия будет представлен танец представителей ректората и деканатов, а также с  танцевальными и песенными номерами выступят приглашённые популярные артисты эстрады. 

Студенты же  к празднику подготовили танцы — вальс, полонез и кадриль. 

РИАФАН напоминает, что ректорский бал проводится ежегодно с 2014 года и является одним из любимых и популярных праздников у студенческой молодёжи.

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