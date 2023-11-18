Студентка из Смоленска стала обладателем приза Фонда Юрия Лужкова

11 ноября в Москве прошло VIII Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному празднику «День экономиста» и основанию Вольного экономического общества России.

Новейшая история ВЭО начинается в 1992 году, когда общество вернуло себе историческое название. Этот период неразрывно связан с именем Юрия Лужкова, который внес значительный вклад в возрождение деятельности ВЭО и Международного союза экономистов, неоднократно отмечая, что в 90-х годах прошлого века «отечественная экономическая наука осталась брошенной». Он настаивал, что «обязательным условием выхода из кризиса является поддержка государством экономической науки и отраслевой экономики».

ВЭО России регулярно проводит общественные мероприятия с целью пробудить интерес к экономической науке и актуальной экономической повестке, повысить уровень экономической грамотности граждан страны. Ключевым из них является «Всероссийский экономический диктант», партнером которого несколько лет подряд выступает Фонд Юрия Лужкова.

В рамках Экономического диктанта традиционно состоялся конкурс «Лучший вопрос для Экономического диктанта» среди учащихся 9–11 классов и студентов вузов – победившие вопросы вошли в перечень заданий Экономического диктанта-2023.

Их авторы – Воробьева Елена Сергеевна, Смоленский филиал РАНХиГС; Сорока Кирилл Игоревич, Уральский государственный экономический университет; Волкова Анастасия Сергеевна, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского и Михальченко Ксения Сергеевна, Смоленский филиал РАНХиГС – приняли участие во Всероссийском экономическом собрании, где получили дипломы и призы от организаторов и партнеров мероприятия.

Отдельный приз от Фонда Юрия Лужкова получила самая юная победительница конкурса Михальченко Ксения Сергеевна. Награду вручили президент Вольного экономического общества России, президент Международного союза экономистов, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Дмитриевич Бодрунов и заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, сопредседатель Российского исторического общества Константин Ильич Могилевский.

В связи с этим председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина отметила: «Юрий Михайлович был твердо убежден, что просвещение, развитие экспертных институтов жизненно необходимы для благополучия страны. Он знал, насколько важно поддерживать интеллектуальную элиту, способную вырабатывать решения в сложнейших общественных и экономических условиях. Мы с радостью поддерживаем инициативы, созвучные его идеям. Привлечение молодых людей не только к участию, но и к составлению Экономического диктанта – отличный инструмент повышения интереса к экономической науке, а значит и взращивания будущих профессионалов. Мы поздравляем всех победителей и желаем им дальнейших успехов на этом поприще».

Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Он был создан для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения богатейшего наследия, которое Юрий Михайлович оставил как мэр Москвы, политик, общественный деятель, мыслитель и благотворитель. Фонд реализует ряд общественно значимых программ, которые продолжают многолетний созидательный труд Лужкова во благо москвичей и россиян.