Студентов и выпускников вузов ждут на региональных конкурсах программы «Умник»

В субъектах России идет активный прием заявок на полуфиналы региональных конкурсных отборов по программе «Умник» от Фонда содействия инновациям. По итогам полуфиналов будут определены авторы инновационных проектов, которые выступят перед жюри в финале. Финалы в основном количестве пройдут в ноябре и в декабре 2022 года, победители будут определены до конца этого года.

Победители получат поддержку на реализацию своих научно-технических проектов в форме безвозвратного гранта в размере 500 тысяч рублей.

Подать заявку могут физические лица (студенты, выпускники), от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ и ранее не побеждавшие в программе.

График региональных конкурсных отборов доступен на официальном портале программы «УМНИК» https://umnik.fasie.ru/.

Истории успеха – в 2021 году победителями программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям в разных регионах России стали: Архангельская область – 8 победителей, Брянская область – 4 победителя, Владимирская область – 4 победителя, Вологодская область – 4 победителя, Ивановская область – 5 победителей, Калининградская область – 3 победителя, Новгородская область – 5 победителей, Псковская область – 1 победитель, Смоленская область – 11 победителей, Калужская область – 10 победителей, Костромская область – 2 победителя, Тверская область – 5 победителей, Мурманская область – 2 победителя, Ярославская область – 16 победителей, Республика Карелия – 12 победителей, Республика Коми – 3 победителя, Ненецкий автономный округ – 1 победитель, Кировская область – 20 победителей, Нижегородская область – 14 победителей, Саратовская область – 11 победителей, Ульяновская область – 5 победителей, Республика Марий Эл – 8 победителей, Чувашская Республика – 7 победителей, Воронежская область – 8 победителей, Курская область – 6 победителей, Липецкая область – 8 победителей, Рязанская область – 11 победителей, Тамбовская область – 2 победителя, Тульская область – 7 победителей, Орловская область – 2 победителя, Белгородская область – 20 победителей, Пензенская область – 20 победителей, Республика Мордовия – 26 победителей.

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