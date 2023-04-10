Студентов колледжей по всему миру приглашают принять участие в конкурсе «‎Интернет+‎»‎‎

Чемпионат 8-го Китайского международного конкурса инноваций и предпринимательства «Интернет+», организуемого среди студентов колледжей, стартует 9 апреля в городе Чунцин на юго-западеКитая. Чемпионат и сопутствующие мероприятия будут организованы Чунцинским университетом.

Конкурс, в котором приняли участие в общей сложности почти 39,83 миллиона учащихся, проводится на протяжении восьми лет с момента его учреждения в 2015 году. Число участников с каждым годом продолжает расти.

Будучи важной отправной точкой для углубления образования в области инноваций и предпринимательства, конкурс играет жизненно важную роль в общем развитии студентов колледжей и интеграции промышленности, университета и исследований.

8-й по счету конкурс удачно сочетает образование, науку, технологии и таланты. Это мощная инициатива по реализации новейших разработок центрального правительства Китая, которая позволяет эффективно привлекать таланты.

Первый конкурс с темой «Воплощение мечты через «Интернет +» и стремление к светлому будущему через инновации и предпринимательство» был организован Цзилиньским университетом на северо-востоке Китая в 2015 году. Конкурс имеет три уровня: школьный, провинциальный и национальный. В предыдущие конкурсы входили проекты четырех категорий: традиционная промышленность «Интернет+», новый бизнес «Интернет+», государственные услуги «Интернет+» и платформа технической поддержки «Интернет+». В этом году конкурс был расширен и включает такие проекты, как «Новые инженерно-технические разработки», «Новая медицина», «Новое сельское хозяйство» и «Новые гуманитарные науки».

С запуском первого международного курса в 2017 году в конкурсе приняли участие около 10 000 международных стартап-проектов из более чем 120 стран и регионов.

Классификация курсов «высшее образование, профессиональное образование и начинающие (учащиеся средних классов)», которая была добавлена в 5-м конкурсе, продолжается. В нее также включены курсы «Мечта молодежи» и «Промышленность».

В рамках 6-го конкурса мероприятие было официально переименовано в Китайский международный конкурс инноваций и предпринимательства «Интернет+» среди студентов колледжей с темой «Смелость отличаться, смелость побеждать». С тех пор и название, и тема используются по сей день.

В конкурсе принимают участие студенты из 100 лучших университетов мира, а с 2021 года больше внимания уделяется воспитанию талантов и творчеству. Была создана новая «Творческая группа студентов», отдельный канал продвижения, чтобы обеспечить более активное участие студентов колледжей.

В этом году в конкурсе приняли участие рекордное количество колледжей — 4554 из 111 стран и регионов. По сравнению с прошлым годом увеличилось как количество зарубежных проектов, так и число участников. Лучшие университеты, такие как Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Оксфордский университет, Кембриджский университет и Имперский колледж Лондона, создали команды для регистрации на конкурс.