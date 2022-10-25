Студенты из России и Казахстана стали участниками Школы молодых этнологов в Оренбурге

На протяжении 3 дней, с 19 по 21 октября 2022 г. более 60 студентов из 5 вузов 2 стран познакомились с богатой материальной и духовной культурой соседей, их погребальными традициями и другими ритуальными практиками, историей формирования и современным положением казахской диаспоры в России и русской диаспоры в Казахстане, особенностями и динамикой межнациональных браков, освоили навыки самостоятельной работы с населением – сбора полевых этнографических материалов для изучения традиционного быта и проведения соцопросов для оценки актуального состояния межнациональных отношений, выявления и раннего предупреждения возможных конфликтов.

Так, глубокая самобытность традиционной казахской культуры была представлена учащимся на уникальных экспонатах петербургской Кунсткамеры, подаренных музею в XIX в. казахскими общественными деятелями и меценатами, преподнесенных старшинами будущему императору Николаю II во время его путешествия по Востоку 1890–1891 гг., собранных этнографическими экспедициями. Мудрость народа в умелом приспособлении к условиям кочевой жизни и блестящее мастерство казахских ремесленников продемонстрировали ребятам: предметы повседневной и праздничной одежды, повязки на глаза для защиты от пыли и солнца из плетенного конского волоса, веера, декорированные шесты-вешалки в юрте, колыбель с надежной фиксацией ребенка ремнями и встроенным ночным горшком, серебряные ювелирные изделия, женская шапочка с коралловой подвеской и мужской пояс со вставками из сердолика, парадное оружие, ногайки и т. д. С другой стороны, на материалах Российского этнографического музея были показаны многовековые традиции старейшей группы русского населения на территории Казахстана – уральских казаков, на примере уникального костюма казачьего командира с щегольским расписным платком за голенищем сапога, женских сарафанов с двумя характерными позументами («усами»), головных уборов и др.

Будущие исследователи народов и их межкультурного взаимодействия под руководством опытных наставников получили необходимые знания и для самостоятельного сбора научных материалов: как правильно организовать полевую экспедицию, найти хранителей устной фольклорной традиции и материального наследия, установить контакт с людьми, получить разрешение на участие в традиционных обрядах и религиозных практиках с соблюдением такта и уважения к чужим отличиям. Те же правила действуют и при проведении социологических опросов по деликатной теме межнациональных отношений.

Лекции и мастер-классы для студентов Оренбургского государственного и педагогического университетов, Актюбинского, Западно-Казахстанского и Казахского национального университетов прочитали ведущие специалисты академических, научных и образовательных центров России и Казахстана: научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН, академик Валерий Тишков, зав. сектором Института востоковедения РАН Игорь Савин (г. Москва), специалисты Российского этнографического музея Изабелла Шангина и Кунсткамеры Инга Стасевич (г. Санкт-Петербург), проректор Актюбинского университета Рахым Бекназаров (г. Актобе), профессора Мурат Сдыков (г. Уральск), Гульбану Избасарова (г. Актобе), Татьяна Титова (г. Казань) и Аманжол Калыш (г. Алматы), доценты Елена Ларина (г. Москва) и Фарида Галиева (г. Уфа).

Полученные знания помогли молодым исследователям лучше понять культуру, тесные исторические и современные взаимосвязи народов России и Казахстана, овладеть необходимыми инструментами для их изучения, обязательного учета этнокультурных запросов населения, национальных меньшинств и диаспор при разработке и реализации государственной политики в целях сохранения традиционных для наших стран межнационального мира и согласия, особенно в контактной приграничной зоне.

Организаторами уникальной образовательной площадки выступили АНО «Содружество народов Евразии» и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета во главе с Веналием Амелиным (г. Оренбург).

Мероприятие проведено с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.