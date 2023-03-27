Студенты-отличники РГУ нефти и газа им И. М. Губкина награждены именной стипендией им. Ю.М. Лужкова

Специальная комиссия в составе представителей Фонда Юрия Лужкова и преподавателей РГУ нефти и газа им И. М. Губкина объявила имена студентов, которым присуждена годовая премия им. Ю.М. Лужкова. Стипендиальную программу в РГУ реализует Фонд Юрия Лужкова, поощряя студентов старших курсов с отличной успеваемостью по итогам двух последних сессий. В 2023 году обладателями стипендии стали за достижения в научно-исследовательской деятельности Норкина П.С. и Трошкин А.Р., а также за достижения в общественной деятельности Ермачков Д.И.

Поприветствовав за успехи студентов, Елена Батурина, председатель Совета Фонда Юрия Лужкова, выразила благодарность за поддержку стипендиальной программы и инициатив по увековечению памяти Юрия Лужкова руководству Губкинского университета. Реализуя стипендиальные и конкурсные программы с вузами и общественными молодежными организациями, сказала Елена Батурина, Фонд Юрия Лужкова продолжает работу Юрия Михайловича, приложившего немало усилий для развития образования и науки, поддержки талантливой молодежи, подготовки специалистов, которые смогут вывести на принципиально новый качественный уровень промышленность страны.

В широкую программу по поддержке талантливой молодежи Фонда Юрия Лужкова входит не только стипендиальная программа в РГУ. Ведется большая работа в рамках партнерства с Вольным экономическим обществом и его проектом «Всероссийский экономический диктант». Реализуется долгосрочное сотрудничество с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» – для его участников учреждена ежегодная именная премия Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор». Фонд предоставляет возможность молодым ученым использовать научное наследие Юрия Лужкова – в основу магистерских диссертаций в одном из ведущих вузов Москвы легло несколько его научных работ.