Студенты Подмосковья приняли участие в Школе стипендиальных комиссий

Вопросы социального обеспечения студентов обсудили делегации из 12 столичных вузов



«СТИПКОМ-2021» — обучающий форум, организованный Студенческим координационным советом Профсоюза, Комитетом общественных связей и молодёжной политики города Москвы и «Молодёжью Москвы». Его главная задача – повысить стипендиальную грамотность студентов.



В течение трех дней, с 22 по 24 октября, участники прослушали 16 часов лекций и мастер-классов. В качестве спикеров выступили представители СКС Профсоюза и профкомов. Для всех желающих была организована онлайн-трансляция.



«Спасибо огромное за такой замечательный проект. Три дня обучения, но столько полезной информации. Теперь будем применять в жизни», — отметила студентка Московского энергетического института Анастасия Соколова.