Студенты Подмосковья приняли участие в Школе стипендиальных комиссий

Новости
29 октября 2021

Вопросы социального обеспечения студентов обсудили делегации из 12 столичных вузов

«СТИПКОМ-2021» — обучающий форум, организованный Студенческим координационным советом Профсоюза, Комитетом общественных связей и молодёжной политики города Москвы и «Молодёжью Москвы». Его главная задача – повысить стипендиальную грамотность студентов.

В течение трех дней, с 22 по 24 октября, участники прослушали 16 часов лекций и мастер-классов. В качестве спикеров выступили представители СКС Профсоюза и профкомов. Для всех желающих была организована онлайн-трансляция.

«Спасибо огромное за такой замечательный проект. Три дня обучения, но столько полезной информации. Теперь будем применять в жизни», — отметила студентка Московского энергетического института Анастасия Соколова. 

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Основатель Finstar Financial Group обратился к победителям международной премии «Цифровое партнерство»

Москва

Город помог найти производственные площадки 11 компаниям в этом году

Новости

Модернизировать аналоговую систему домофонии позволит гибридное решение Hikvision

Новости

Власти Московской области назвали актуальной Концепцию развития туризма Солнечногорска