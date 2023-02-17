Студенты строительных вузов и ссузов поборются за миллионы

В Национальном объединении строителей приняли решение о включении в Национальный конкурс профессионального мастерства «Строймастер» новой категории, которая даст возможность принять участие в престижных профессиональных состязаниях студентам строительных ссузов и вузов, обучающихся по профильным специальностям.

— Категория «Студенческая Лига» станет ещё одним вектором в направлении популяризации строительных профессий, привлечении и закреплении талантливой молодёжи в отрасли, — говорит вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз.— Это важный комплекс работы, которую целенаправленно проводит наше профессиональное сообщество.

Как рассказал Антон Мороз, масштабная задача, которую планируют решить организаторы, открывая «Студенческую Лигу» — это предоставить возможность участия каждому студенту, обучающемуся по строительной специальности и имеющему цель достигнуть профессиональных высот.

— Студенческая Лига станет профессиональным лифтом для студентов профильных ВУЗов и ссузов, — говорит Антон Мороз. — Кроме того, это даст ребятам возможность увидеть работу лучших мастеров старшего поколения, установить с ними живой контакт. НОСТРОЙ уделяет особое внимание внедрению наставничества на всём пути обучения наших рабочих и специалистов.

Антон Мороз сообщил, что сегодня в Национальном объединении строителей в качестве основных направлений работы по обеспечению отрасли квалифицированными кадрами из числа молодёжи рассматривают оптимизацию учебных программ в соответствии с актуальными реалиями стройки и возможность продления отсрочки от армии для выпускников средне-специальных учебных заведений.

Напомним, что в прошлом году Национальное объединение строителей интегрировало финал Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» по ряду номинаций в Международный строительный чемпионат, который состоялся в Казани. Призовой фонд Студенческой Лиги II Международного строительного чемпионата превысил 11 млн рублей.