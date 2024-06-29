Студия Breaker Games объявила о релизе бесплатного DLC для онлайн-игры «Вечеринка Апокалипсиса»  

Китайская студия Breaker Games объявила о релизе бесплатного DLC для своей многопользовательской онлайн-игры «Вечеринка Апокалипсиса» (Apocalypse Party), добавляющего режимы и механики, а также полную поддержку русского языка.

Игра была выпущена 1 декабря прошлого года и с самого релиза попала в список бестселлеров Steam. За первую неделю её продажи превысили 100 000 копий. Apocalypse Party предлагает на выбор множество персонажей с уникальными талантами, разнообразное оружие, захватывающие боевые сценарии, что привлекало большое количество игроков. Рогалик идеально подойдёт для любителей PvP-сражений и игры в команде.

Более полугода русскоязычные геймеры не решались опробовать игру из-за отсутствия достойной локализации. По их просьбе, в очередном обновлении команда разработчиков, наконец, добавляет полную поддержку русского языка. Игроки, ранее сталкивающиеся с языковым барьером, получат возможность лично убедиться в высоком качестве тайтла.

Уникальные персонажи для русскоязычного региона: совершенно новые герои, образ которых основан на культуре России и Японии — сибирский механик «Товарищ», токийский киберниндзя «Мокасиновая змея» и ещё два уникальных персонажа.

Синергия талантов: геймеры могут использовать таланты двух разных героев, потратив немного черепов.

Режим «Злой Дух»: проходите более сложные испытания, используя могущественную силу Злого Духа. После успешного выполнения испытания, Злой Дух усилит часть ваших талантов.

Новые таланты: добавлено 20 новых талантов разных категорий, переработаны и улучшены около 50 существующих талантов.