Суд признал незаконной сделку между Виктором Батуриным и компанией «с сомнительной репутацией»

Арбитражный суд Республики Калмыкия в рамках рассмотрения дела о в ходе продолжающейся процедуры банкротства предпринимателя Виктора Батурина признал недействительной сделку по передаче более 30 млн руб. должником в адрес компании Parony в счет частичного погашения долга перед кредитором. Об этом стало известно из материалов суда.

Данное судебное решение стало завершающим в оспаривании правомерности данной сделки. Ранее аналогичные решения приняли Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд и Арбитражный кассационный суд Северо-Кавказского округа.

Иск по данному делу был инициирован УФНС России по Республике Калмыкия, должником которого в части уплаты налогов в несколько миллионов рублей является Батурин. Основанием для иска послужил тот факт, что официально Parony не является кредитором Виктора Батурина, и некие двусторонние договоренности о передаче прав от крупнейшего кредитора должника – компании Sarrio Investments Ltd – в адрес Parony незаконны и ущемляют права других кредиторов.

Напомним, компания Parony, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, еще осенью 2019 года сообщила, что является правопреемником кипрской Sarrio Investments Ltd, которая требовала от Батурина 3,2 млрд руб. и входила в третью очередь реестра требований кредиторов. Тогда же появились сообщения о возможном участии компании А1 миллиардера Михаила Фридмана в банкротстве Виктора Батурина, которое представители компании позднее подтвердили, и «право требования долга теперь перешло к структурам, контролируемым компанией А1».

В итоге Parony контроль так и не получила. Представитель Parony заявил суду, что Sarrio приобрела 1352 акции Parony, а в счет их оплаты передала право требования к Батурину. Но суд отказал в замене Sarrio на Parony в реестре кредиторов. Судья сослался на региональное управление Росфинмониторинга, которое установило, что сделка между Parony и Sarrio может быть притворной, а сама Parony не имеет признаков действующей компании: бенефициары Parony неизвестны, а её учредитель имеет «сомнительную деловую репутацию».

Отметим, что незаконная сделка о передаче Батуриным более 30 млн руб. в адрес Parony проходила с согласия и под контролем Эренцена Манжеева, финансового управляющего банкротящегося бизнесмена, поэтому следующим шагом может быть рассмотрение заявления от налоговой службы и других кредиторов о признании действий финансового управляющего незаконными, что может повлечь отстранение его от должности. Ранее его уже обвиняли в непроведении торгов по продаже имущества должника, нарушении порядка реализации имущества гражданина, не представлении отчетов и достоверной информации кредиторам, неуплате текущих платежей и даже в «неправомерных действиях по выдаче денежных средств должнику».

Источник: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/bca67a55-2139-42cd-9468-77c005eef417/db5264d0-2b7f-45d7-968b-4b9bf338aec5/A22-1431-2016_20210625_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True