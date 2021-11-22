Суд признал незаконным требования Виктора Батурина и его представителей к Елене Батуриной

Москва
22 ноября 2021

18 ноября Московский городской суд признал законным отказ в удовлетворении иска представителей бизнесмена Виктора Батурина к основательнице «Интеко» Елене Батуриной о взыскании около 13 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе суда.

Тверской суд Москвы в мае отклонил иск финансового управляющего Виктора Батурина Эренцена Манжеева, после чего и финансовый управляющий, и господин Батурин обратились с жалобой в Мосгорсуд.

«Решение Тверского районного суда Москвы признано законным, апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения», — сказал представитель суда.

Иск представителей Виктора Батурина, поступивший в Тверской суд в январе 2020 года, был заявлен о взыскании в конкурсную массу признанного банкротом Виктора Батурина компенсации стоимости 25% акций «Интеко», которые якобы принадлежали ему, но были без его ведома отчуждены Батуриной. При этом истец ссылался на свою версию мирового соглашения между Виктором Батуриным и Еленой Батуриной от 2007 года, Данная версия соглашения в редакции Виктора Батурина уже была неоднократно исследована различными судами в рамках рассмотрения исков как самого господина Батурина, так и Эренцена Манжеева, в удовлетворении которых им было неоднократно отказано.

Схожие требования управляющий Батурина Эренцен Манжеев одновременно заявлял в Арбитражном суде Москвы, однако в данном случае он требовал от Елены Батуриной уже компенсации за стоимость 24% акций «Интеко», что, по мнению истца, очень помогло бы закрыть многочисленные долги банкрота Виктора Батурина. В ходе судебного процесса адвокаты Елены Батуриной в очередной раз подтвердили, что никаких прав у Виктора Батурина на 24% акций «Интеко» не существует, что в свою очередь уже было подтверждено неоднократными решениями всех судов различных инстанций, рассматривавших данный вопрос с 2011 года. 18 сентября 2020 года Арбитражный суд полностью отклонил все требования управляющего Виктора Батурина, а также признал злоупотреблением правом его действия, направленные на создание видимости нового спора и вынуждающие суд повторно исследовать обстоятельства, неоднократно установленные в других процессах. Управляющим Виктора Батурина была подана апелляционная жалоба, в рамках рассмотрения которой 30 ноября 2020 года Эренцен Манжеев сам отказался от иска.

Руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков, комментируя решение Мосгорсуда, отметил, что очередное судебное решение подтверждает исключительную правоту и законность позиции Елены Батуриной: «В основе этой бесчестной и грязной кампании, судебных претензий оппонентов изначально используются незаконные требования неоднократно осужденного за мошенничество, в том числе с финансовыми документами, Виктора Батурина. Данное решение суда в очередной раз это подтвердило».

26 августа Басманный суд Москвы продлил до 1 декабря арест находящемуся в процессе банкротства бизнесмену Виктору Батурину, обвиняемому в покушении на мошенничество в отношении своей сестры Елены Батуриной.  Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и был задержан за попытку мошенничества в особо крупном размере в отношении своей сестры. По версии следствия, бизнесмен пытался «незаконным» образом получить рыночную стоимость 25% акций АО «Интеко». Виктор Батурин уже был осужден в России за мошенничество, в том числе в связи с предъявлением недостоверных векселей компании его сестры на несколько миллиардов рублей. Факт совершения им преступлений был установлен судами.

Источник: https://realty.ria.ru/20211118/baturina-1759596659.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

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