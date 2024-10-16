Sudarshan Chemical подписала соглашение о приобретении Heubach Group

Компания Sudarshan Chemical Industries Limited объявила о заключении соглашения по приобретению немецкой компании Heubach Group в виде покупки акций компании и её производственных активов.

Это стратегическое приобретение создаст глобальную компанию по производству пигментов, объединяющую производство и опыт SCIL с технологическими возможностями Heubach.

После приобретения объединенная компания будет иметь большой ассортимент высококачественных пигментов и сильное присутствие на основных рынках, включая Европу и Америку. Это расширит ассортимент продукции SCIL, обеспечит доступ компании к клиентской базе и диверсифицированным активам на 19 площадках по всему миру. Объединенную компанию возглавит г-н Раджеш Ратхи и высокоэффективная руководящая команда, обладающая великолепными управленческими навыками и компетентностью в технических вопросах.

Группа Heubach Group имеет 200-летнюю историю работы и стала вторым по величине производителем пигментов в мире после объединения с Clariant в 2022 году. Выручка Heubach за 2021 и 2022 годы составила более одного миллиарда евро. Компания присутствует на рынках Европы, Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. За последние два года Группа столкнулась с финансовыми проблемами из-за роста затрат, проблем с запасами и высоких процентных ставок. Приобретение компании Heubach компанией SCIL позволит решить эти проблемы с помощью четкого плана финансового оздоровления компании.

Комментируя сделку, г-н Раджеш Ратхи, управляющий директор SCIL, сказал: «Мы довольны этой сделкой, объединяющей два бизнеса, которые будут поставлять свою продукцию на крупные мировые рынки. Мы проведем тщательную работу над интеграцией этих двух компаний, чтобы создать действительно глобальную компанию по производству пигментов, при этом Франкфурт останется стратегически важной локацией. SCIL известна своей способностью к адаптации и эффективностью, и мы распространим эту культуру на всю объединенную компанию, чтобы сделать ее одной из самых клиентоориентированных и прибыльных компаний по производству пигментов».

Брам Д’хондт (Bram D’hondt) из компании Heubach сказал: «Объединяя усилия с SCIL, мы стремимся возродить нашу 200-летнюю историю предоставления нашим клиентам высококачественной продукции. Вместе мы будем формировать будущее индустрии по производству пигментов, опираясь на принципы клиентоориентированности и высокое качество производимой продукции. Наши объединенные усилия позволят нам лучше обслуживать наших клиентов. Мы с нетерпением ждем начала совместной работы с SCIL, которая станет новым этапом в жизни нашей компании».

Crawford Bayley и Ноерр Noerr выступают в качестве юридических консультантов Sudarshan, а DC Advisory выступает в качестве финансового консультанта.

Ожидается, что сделка по приобретению будет завершена через 3-4 месяца при условии соблюдения стандартных условий закрытия, включая одобрение регулирующих органов и акционеров SCIL.