СУЭК реализовала очередной социальный проект

СУЭК-Кузбасс при поддержке Фонда Мельниченко организовала образовательную смену для талантливых детей своих сотрудников. Смену провели в Сочи на базе центра поддержки талантливых детей «Сириус». В общей сложности участниками образовательного кемпа стали 200 школьников со всей России.

Крупнейшая угольная компания России СУЭК основана российским предпринимателем Андреем Мельниченко в 2001 году. В ее состав входят предприятия, расположенные в 7 регионах Дальнего Востока и Сибири. Помимо значительной производственно-экономической роли, которую предприятия СУЭК играют в жизни страны, они еще и выступают в качестве крупнейших социальных локомотивов. Предприятия каждый год реализуют множество благотворительных программ и социальных проектов.

Прохождение серьезного конкурсного отбора было обязательным условием для участия в смене. При подсчете результатов учитывались достижения ребят в различных олимпиадах и конкурсах, включая проектные работы по информатике, математике, физике, химии. Кроме того, участники должны были составить мотивационное письмо.