SUNRATE завершает раунд финансирования D-1 с ведущим инвестором Prosperity7 Ventures

Компания SUNRATE, являющаяся интеллектуальной глобальной платформой управления платежами и казначейством, сегодня объявила о том, что Prosperity7 Ventures — диверсифицированный фонд роста Aramco Ventures, инвестировал в компанию в рамках последнего раунда финансирования D-1.

Prosperity7 Ventures возглавили раунд финансирования D-1, который также включает последующие инвестиции от Softbank Ventures Asia.

По данным FXC Intelligence, ожидается, что к 2030 году объем мирового рынка трансграничных операций B2B составит 56,1 $ трлн. Компания SUNRATE готова извлечь выгоду из этого огромного рыночного потенциала. Компания SUNRATE намерена использовать полученные средства для реализации планов по расширению, а также стратегических инвестиций для дальнейшего углубления передовых продуктов и услуг SUNRATE, таких как международные платежи и глобальные услуги по сбору платежей, чтобы укрепить свои позиции в качестве ведущей платформы трансграничных B2B платежей на развивающихся рынках.

Недавно SUNRATE также объявили о том, что они успешно получили лицензию на оказание услуг на рынках капитала («CMS») от Денежно-кредитного управления Сингапура («MAS»). Компания SUNRATE является одной из немногих компаний в Сингапуре, которая помимо лицензии CMS имеет лицензию Основного платежного учреждения (MPI) от MAS на предоставление услуг по выпуску счетов, внутренних денежных переводов, трансграничных денежных переводов, услуг торгового эквайринга и услуг по выпуску электронных денег.

Г-н Пол Мэн, соучредитель компании SUNRATE, заявил следующее: «В этой жесткой макроэкономической среде привлечение новых и существующих престижных инвесторов в компанию SUNRATE является свидетельством нашего устойчивого роста и проверенных возможностей. Инвестиции компании Prosperity7 Ventures обеспечивают нам отличную позицию для ускоренного роста и поддержания постоянно растущего спроса на наше ведущее в отрасли глобальное решение для трансграничных платежей B2B на развивающихся рынках с перспективой выхода на другие развивающиеся рынки, такие как Ближний Восток».

«Применение передовых технологий для преодоления трудностей в области платежей и финансов может раскрыть огромный потенциал и оказать значительное положительное воздействие на трансформацию экономики и общества, — заявил Айсар Таеб, исполнительный директор Prosperity7 Ventures. — В течение последних нескольких лет компания SUNRATE успешно развивает обширную сеть платежей B2B, преодолевая трудности в важной задаче обеспечения быстрых и беспроблемных трансграничных платежей. Мы очень рады возглавить этот раунд финансирования в партнерстве с SUNRATE и поддержать дальнейшее развитие их уникальной платежной системы на новых рынках».