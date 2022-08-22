«Суперипотека» от ГК «АТЛАНТ»

Девелопер предлагает покупателям квартиры в подмосковном ЖК «Лобня Сити» с ежемесячным платежом всего в 12 тыс. руб.

ГК «АТЛАНТ» предлагает ипотеку со ставкой всего в 0,1% годовых на весь срок кредитования в 30 лет в жилом комплексе (ЖК) «Лобня Сити».

При такой ставке ежемесячные платежи, например, за квартиру-студию площадью в 24,6 кв. м стоимостью около 4,6 млн руб. или «однушку» в 32,4 кв. м за 5,4 млн руб. составят всего 12 тысяч рублей.

«В партнерстве с банками, нам удалось разработать действительно интересное предложение, – сказал генеральный директор УК «АТЛАНТ» Иван Мотохов. – Сегодня ставки по ипотеке под 7% (с господдержкой) считаются очень выгодными, а итоговая переплата за квартиру в 100% ¬– нормальной. Мы же сделали ипотечную ставку почти нулевой».

Отметим, что в ГК «АТЛАНТ» столь выгодные предложения становятся обычной практикой. Напомним, с июля этого года квартиры застройщика в ЖК «Лидер Парк» в Мытищах можно купить в кредит под 0,01% годовых на весь срок кредитования, который, как и в ЖК «Лобня Сити», составляет до 30 лет.

«Несмотря на близкую к нулю процентную ставку, мы предпочитаем называть наши ипотечные программы не бесплатными, а честными: покупатель сразу видит цену, без каких-либо «подводных камней», – говорит Иван Мотохов. – Сегодня это касается ЖК «Лобня Сити» и ЖК «Лидер Парк», в ближайшем будущем мы собираемся их распространить на другие наши уже возводимые и планируемые объекты».

ЖК «Лобня Сити» возводится в 18 км от МКАД в центре города Лобня. Все дома комплекса строятся по индивидуальному архитектурному проекту и отличаются ярким и оригинальным дизайном. Квартирография включает в себя квартиры-студии, одно- и двухкомнатные квартиры. В план благоустройства включены детский сад, парковочные зоны, детские и спортивные площадки, уютные места для отдыха на свежем воздухе, а развитая инфраструктура города позволяет получать необходимые услуги в шаговой доступности.

ЖК «Лидер Парк» – расположен в экологически чистом квартале города Мытищи, в 8 км от Москвы, и состоит из пяти 17-этажных корпусов. Покупателям предлагаются «студии» и квартиры комфорт-класса – одно-, двух- и трехкомнатные. Сдав в начале 2022 года в эксплуатацию пятый корпус ЖК «Лидер Парк», ГК «АТЛАНТ» вошла в топ-10 рейтинга крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья.

Пресс-служба ГК «АТЛАНТ»