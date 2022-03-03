Supermicro анонсирует решения для сетей 5G и интеллектуальных периферийных вычислений

Компания Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, продемонстрирует свои новинки для 5G- и Edge-телекоммуникаций и IoT-сетей на выставке MWC 2022. Эксперты компании представят ряд решений, отвечающих потребностям операторов связи по всему миру.

Сложная в вычислительном отношении обработка данных в сетях Edge превратилась в обязательное требование для современных систем Edge-to-Cloud. Перемещение центра вычислений ближе к месту создания данных повышает скорость отклика, уменьшает задержки при передаче и сокращает сетевой трафик, поступающий в центр обработки данных. Решения Supermicro для сетей на базе технологий Edge, IoT и 5G соответствуют требованиям уровня 3 стандарта NEBS и предлагают такие опции, как питание от переменного/постоянного тока, фронтальный ввод-вывод, серверы малой глубины, одно- и многоузловые серверы, а также защищенные корпуса IP65. Клиенты получают целые ИТ-системы от одного надежного поставщика. Помимо этого, продукция Supermicro предусматривает возможность быстрого развертывания и выхода на рынок, чтобы у клиентов была возможность быстро реагировать на повышения нагрузки в сетях Edge.

«Наша цель — поставка комплексных ИТ-решений. Компания Supermicro создает инновационную продукцию для телекоммуникационных компаний и операторов сетей 5G по всему миру, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). — Широкий ассортимент продукции, которую мы предлагаем вместе с нашими партнерами, представляет собой беспрецедентную по значимости экосистему для приложений, требующих быстрого отклика и множетсва вариантов подключения. Мы стремимся разрабатывать системы с использованием новейших технологий Intel, AMD и NVIDIA, и такой подход позволяет нам поставлять решения, выдерживающие современные рабочие нагрузки».

Компания Supermicro на выставке MWC 2022:

Продукция компании Supermicro ждет гостей на стенде 5D66 в зале 5: решения для серверов, предназначенные для работы с приложениями и данными в сетях Edge. В списке новинок — компактные пограничные серверы для сред с низким уровнем энергопотребления Supermicro SYS-E100 и SYS-E302, серверы SYS-E300 и SYS-510D на базе нового процессора Intel Xeon-D, оптимизированные для периферийных вычислений серверы SYS-E403, SYS-210SE, SYS-220HE и SYS-210P на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения.

Все больше вычислительных ресурсов перемещается на периферию, поэтому Supermicro разработала решения, обеспечивающие высокую плотность размещения и низкую задержку, которые обязательны для граничных вычислений с множественным доступом (MEC) в сетях 5G и облачных приложениях. Целый ряд конфигураций может справиться с такими рабочими нагрузками: включая SuperBlade® 4U/6U/8U и MicroBlade® 3U/6U на базе процессоров Intel Xeon SP, Intel Xeon-D и Intel Xeon-E 3-го поколения.

ИТ-решения Supermicro, оптимизированные для облачных вычислений, включают X12 GrandTwintm, где для каждого узла используется один процессор Intel Xeon Scalable 3-го поколения, Supermicro SuperBlade, Supermicro MicroBlade и стоечный сервер Supermicro Ultra. Кроме того, компания представит новые материнские платы, соответствующие новейшим требованиям к периферийным вычислениям в реальном времени.

Компания Supermicro сотрудничает с рядом компаний в целях демонстрации инновационных разработок:

Ouster продемонстрирует, среди прочего, продукты для анализа трафика в режиме реального времени с использованием лидарных технологий.

Хаб SmartPoint.io будет использован для демонстрации технологий на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения, а также возможностей связи 5G. Будет установлено несколько интерактивных сенсорных экранов.

VSBLTY представит ПО для внедрения ИИ-технологий в процесс проведения периферийных вычислениях с целью персонализации, обеспечения безопасности и сбора и анализа данных.

Taqtile продемонстрирует работу технологий AR/VR в сфере робототехники, обучения и других областях применения. Технологии Industry 4.0 в сочетании с возможностями беспроводных сетей 5G будут наглядно показаны с использованием серверов Intel, NVIDIA, NetApp и Supermicro.