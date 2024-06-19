Supermicro добавляет 3 объекта в Кремниевой долине и в мире с учетом роста систем жидкостного охлаждения

Компания Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ, облачных хранилищ и 5G/Edge, продолжает расширение в Кремниевой долине, открывая новые кампусы по мере роста спроса на центры обработки данных с жидкостным охлаждением. Новые производственные объекты станут частью новой экосистемы производства систем с жидкостным охлаждением, которая сократит время, необходимое для доставки заказов клиентам по всему миру. Эти новые производственные объекты будут сосредоточены на поставках полных готовых решений Plug-and-Play с жидкостным охлаждением, от систем до стоек и градирен. Поскольку фабрики ИИ приобретают все большее распространение, центры обработки данных с жидкостным охлаждением имеют решающее значение для удовлетворения этих растущих потребностей клиентов в выполнении рабочих нагрузок, ориентированных на ИИ. Центры обработки данных с жидкостным охлаждением повышают производительность ИИ-вычислений на ватт, что обеспечивает увеличение производительности на центр обработки данных. Кроме того, снижается потребление электроэнергии и вредное воздействие на окружающую среду, а эксплуатационные расходы могут сокращаться на 40 % по сравнению с традиционными центрами обработки данных с воздушным охлаждением.

«Компания Supermicro обладает самой эффективной платформой с кластерами для генеративного глубокого обучения и логического анализа данных на основе ИИ, — сказал Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор Supermicro. — Многие владельцы центров обработки данных ищут энергосберегающие решения с прямым жидкостным охлаждением. Компания Supermicro разрабатывает стандартные решения с жидкостным охлаждением для фабрик ИИ и рынка высокопроизводительных вычислений (HPC). Мы ожидаем, что доля центров обработки данных с жидкостным охлаждением вырастет с исторически менее чем 1 % до ожидаемых 15 % и далее до 30 % всех установок центров обработки данных в ближайшие два года. Наше расширение дает нам возможность реализовать основную часть этого роста. Новые центры обработки данных будут работать более эффективно, сокращая выбросы углерода, и могут быть практически бесплатными по сравнению с центрами обработки данных с воздушным охлаждением за счет значительной экономии от снижения потребления электроэнергии с течением времени».

«Мы очень рады, что компания Supermicro расширяется в Сан-Хосе и возглавляет усилия по снижению воздействия центров обработки данных на окружающую среду, — сказал Мэтт Махан (Matt Mahan), мэр города Сан-Хосе, Калифорния. — Компания Supermicro представляет собой лучшее в Кремниевой долине как компания, которая продолжает расширять границы технологий и устойчивого развития».

Многие серверы Supermicro специально разработаны для высокопроизводительных графических процессоров NVIDIA для ИИ-вычислений, такие как системы 4U-8GPU очень высокой плотности, системы на базе процессоров Intel SYS-421GE-TNHR2-LCC или на базе процессоров AMD AS -4125GS-TNHR2-LCC. Кроме того, многие серверы Supermicro, например популярные системы 8U-8GPU, готовы к жидкостному охлаждению, а также система размером 1U ARS-111GL-NHR-LCC на основе процессоров NVIDIA, которая включает процессор Grace Hopper Superchip. Серверы с жидкостным охлаждением включают платформу SuperBlade® (8U стойки 20 узлов), которая обеспечивает самую высокую вычислительную плотность ЦП и ГП, доступную на сегодняшний день. Многоузловые серверы Supermicro BigTwin® (2U стойки 4 узла) и FatTwin® (4U стойки 8 узлов) оптимизированы для жидкостного охлаждения и сегодня находятся в массовом производстве.