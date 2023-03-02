Supermicro и Rakuten Symphony расширяют сотрудничество

Super micro, Inc., являющийся поставщиком комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения, хранения и 5G/Edge, объявляет о тесном сотрудничестве с Rakuten Symphony в целях предоставления серверов и систем хранения данных нового поколения для широкого спектра задач. Являясь одним из крупнейших партнеров компании Rakuten Symphony, эти две компании предоставляют операторам чертежи для облачных мобильных сервисов, использующих самые передовые серверы и сетевую архитектуру, обеспечивая простое во внедрении решение для операторов по всему миру. Кроме того, Rakuten Symphony может быстро предлагать решения Open RAN при своевременной технической поддержке и консультациях.

При внедрении технологии Open RAN операторы мобильной связи по всему миру сталкиваются с рядом проблем, включая создание новых высокопроизводительных сетей с нуля, новые типы компонентов, требующих инвестиций и времени для ознакомления, другой способ масштабирования и упрочения этих сетей, а также взвешивание компромиссов между различными технологиями. Благодаря Rakuten Symphony, использующей предварительно заданные и протестированные серверы Supermicro, высокопроизводительное, экономичное, оптимизированное и безопасное решение готово к развертыванию для удовлетворения растущего перехода к мобильной связи и созданию данных на периферии сети. Подход к проектированию серверов Supermicro’s Building Block позволяет быстро сертифицировать широкий спектр серверов и использовать их для выполнения конкретных задач.

«Supermicro с радостью поддерживает одного из лидеров отрасли — Rakuten — в предоставлении ультрасовременных серверов и экспертных знаний для создания масштабируемого и надежного решения, отвечающего современным требованиям граничных вычислений и ожидаемого бума в области граничных коммуникаций в течение следующих нескольких лет», — заявил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян. «Кроме того, наш ассортимент серверов, оптимизированных под прикладные задачи, позволяет Rakuten Symphony поставлять конкретные и оптимизированные решения клиентам по всему миру. Наша способность выйти на рынок с использованием новых технологий позволяет Supermicro стать предпочтительным поставщиком Rakuten для широкого спектра предлагаемых им технологий».

«Компания Rakuten Symphony рада сотрудничать с Supermicro в обеспечении операторов мобильной связи новым поколением высокопроизводительных технологий Open RAN по всему миру», — заявил глава Rakuten Mobile и Rakuten Symphony, Тарек Амин. «Сочетание опыта в области программного обеспечения и интеграции Rakuten Symphony с ультрасовременными серверами Supermicro обеспечивает клиентам возможность своевременного предоставления услуг».

