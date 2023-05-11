Supermicro лидирует в отрасли благодаря первым 8- и 4-сокетным серверам

Компания Supermicro, Inc., являющаяся поставщиком комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения, хранения данных и технологий 5G/Edge, представляет самый мощный сервер в своей линейке для крупномасштабных баз данных и корпоративных приложений. Линейка многопроцессорных продуктов включает 8-сокетный сервер, идеально подходящий для баз данных в оперативной памяти, требующих до 480 ядер и 32 ТБ памяти DDR5 для максимальной производительности. Кроме того, в линейку продуктов входит 4-сокетный сервер, идеально подходящий для систем, требующих единого образа системы с240 ядрами и 16 ТБ высокоскоростной памяти. Во всех этих мощных системах используются процессорыIntel Xeon Scalable4-го поколения. По сравнению с предыдущим поколением 8- и 4-сокетных серверов, эти системы имеют в 2 раза больше ядер, в 1,33 раза больший объем памяти и в 2 раза большую пропускную способность памяти. Кроме того, эти системы обеспечивают в 4 раза большую пропускную способность ввода-вывода по сравнению с предыдущими поколениями систем для подключения периферийных устройств. 8-сокетная система Supermicro достигла наивысших показателей производительности среди одиночных систем на основе тестов SPECcpu2017 FP Rate как для базовых, так и для пиковых результатов. Кроме того, 8- и 4-сокетные серверы Supermicro демонстрируют лидерство по производительности в широком диапазоне тестов SPEC.

«Мы продолжаем удовлетворять потребности наших корпоративных клиентов с помощью новых 8- и 4-сокетных серверов, самых больших и мощных серверов в отрасли на сегодняшний день, — заявил Чарльз Льян (Charles Liang), президент и генеральный директор Supermicro. — Мы удовлетворяем потребности самых требовательных организаций по всему миру, которым требуется простота и удобство обслуживания единой системы с 480 ядрами, 32 ТБ памяти и до 12 графических процессоров NVIDIA H100 Tensor Core в одном корпусе. Наши новые 8-процессорные системы лидируют во всей отрасли по производительности как с плавающей запятой, так и с целыми числами для больших многопроцессорных систем. Наш подход Building Block Solutions к проектированию серверов позволяет нам быстрее выводить на рынок широкий спектр серверов — от периферийных устройств до корпоративного центра обработки данных. Теперь Supermicro предлагает решения Rack Scale Solutions для наших клиентов по всему миру без каких-либо ограничений».

Как 8-сокетные, так и 4-сокетные серверы сертифицированы для работы с SAP HANA и базами данных и приложениями Oracle. Большие пулы памяти, доступные для этих систем, обеспечивают превосходную производительность SAP и Oracle, поскольку все рабочие нагрузки масштабируются в одном узле без задержки горизонтального масштабирования по сетям. Кроме того, в 4-сокетной системе можно разместить два графических процессора двойной ширины, а в 8-сокетной системе — до 12 графических процессоров двойной ширины, что позволяет проводить обучение искусственного интеллекта в режиме реального времени или в пакетном режиме и составлять заключения на основе наборов данных SAP и Oracle. Универсальность и расширяемость этих систем позволяет обеспечить перспективность развертывания SAP и Oracle для быстро развивающейся автоматизации рабочих процессов ERP с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Новые 8- и 4-сокетные серверы снижают сложность при создании высокопроизводительного центра обработки данных для корпоративных приложений, таких как искусственный интеллект (ИИ), базы данных, аналитика, бизнес-аналитика, ERP, CRM и рабочие нагрузки научной визуализации. Благодаря объединению огромного количества вычислительных ресурсов, памяти и ресурсов хранения данных в одном экземпляре операционной системы, управление системой сокращается, равно как и сетевое взаимодействие с другими серверами. Технические характеристики двух новых систем:

SYS-681E-TR: расчетная тепловая мощность (TDP) до 350 Вт, 480 ядер, 32 ТБ памяти DDR5, 12 графических процессоров двойной ширины и 24×2,5-дюймовых накопителей, 6U

SYS-241H-TNRTTP: расчетная тепловая мощность (TDP) до 350 Вт, 240 ядер, 16 ТБ памяти DDR5, 4 графических процессора одинарной ширины и 8×2,5-дюймовых накопителей, 2U

SYS-241E-TNRTTP: расчетная тепловая мощность (TDP) до 185 Вт, 96 ядер, 16 ТБ памяти DDR5, 2 графических процессора двойной ширины и 24×2,5-дюймовых накопителей, 2U

«Компания Supermicro является одним из лидеров в области разработки масштабируемых систем с использованием процессоров Intel Xeon Scalable 4-го поколения. Эти системы предназначены для ускорения корпоративных приложений за счет сотен ядер и терабайтов памяти», — заявил Грег Эрнст (Greg Ernst), корпоративный вице-президент и главный управляющий Intel Americas. Мы тесно сотрудничаем с компанией Supermicro в целях разработки инновационных систем для крупномасштабных проектов».