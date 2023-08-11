Supermicro объявила о производстве E3.S All-Flash Storage с предложениями CXL

Компания Supermicro, Inc, являющаяся поставщиком комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинных вычислений, хранения и 5G/Edge, поставляет решения для хранения данных с высокой пропускной способностью и малой задержкой, поддерживающие первые в отрасли накопители PCIe Gen5 и модули CXL для удовлетворения потребностей крупных кластеров для обучения ИИ и высокопроизводительных вычислений, где огромные объемы неструктурированных данных должны быть доставлены в графические и центральные процессоры для достижения более быстрых результатов.

Системы Petascale от Supermicro представляют собой новый класс серверов хранения, поддерживающие новейшие накопители серии E3.S (7,5 мм) Gen 5 NVMe от ведущих поставщиков хранилищ для обеспечения высокой пропускной способности до 256 ТБ с малой задержкой для версии 1U или до половины петабайт для версии 2U. Инновационная симметричная архитектура Supermicro сократила время задержки за счет обеспечения кратчайших путей сигнала для передачи данных и максимального воздушного потока по критически важным компонентам, что позволяет им работать на оптимальных скоростях. Благодаря этим новым системам стандартная стойка теперь может вмещать более 20 петабайт емкости для конфигураций NVMe-oF (NVMe over Fabrics) с высокой пропускной способностью, гарантируя насыщение графических процессоров данными. Системы доступны либо с масштабируемыми процессорами Intel Xeon 4-го поколения, или с процессорами AMD EPYC 4-го поколения.

«Компания Supermicro продолжает пополнять свои ведущие в отрасли стоечные решения с использованием искусственного интеллекта за счет новейших технологий хранения данных, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Наш широкий ассортимент высокопроизводительных решений на основе искусственного интеллекта был усовершенствован за счет масштабирования NVMe Petabyte для обеспечения максимальной производительности и емкости для наших клиентов, работающих с крупными моделями обучения ИИ и средами высокопроизводительных вычислений. В настоящее время эти решения поставляются в объемах по всему миру. Благодаря нашим ИТ-решениям Rack Scale Total мы поставляем готовые или индивидуальные решения, включая жидкостное охлаждение, адаптированные к различным нагрузкам и готовые к развертыванию в первый день».

Системы Petascale компании Supermicro являются первыми в отрасли, поддерживающими до 4 устройств CMM E3.S 2T (15 мм) на платформах Intel и AMD. Теперь эти системы обеспечивают слаженность кэша памяти между памятью ЦП и устройствами памяти на базе DDR и PCIe. Новая линейка оптимизированных систем хранения включает серверы 1U, поддерживающие до 16 накопителей E3.S с возможностью «горячей» замены или накопителей дисков E3.S, а также четыре отсека E3.S 2T 16,8 мм для CMM и других новых модульных устройств. Серверы 2U поддерживают до 32 накопителей E3.S с возможностью «горячей» замены с использованием как однопроцессорных, так и двухпроцессорных моделей. Двухпроцессорные модели поддерживают процессоры 4-го поколения Intel Xeon Scalable, в то время как однопроцессорные модели поддерживают процессоры новейшего 4-го поколения AMD EPYC.

С помощью этих новейших технологий клиенты смогут повысить производительность. Все эти системы включают в себя PCIe 5.0 (производительность в 2 раза выше, чем у PCIe 4.0), производительность памяти DDR5 в 1,5 раза больше, чем у DDR4, и до 1 ПБ в компактном сервере 2U, когда диски емкостью 30 ТБ станут доступны позже в этом году.

«Твердотельные накопители серии CM7 KIOXIA E3.S PCIe 5.0, используемые в новых серверах хранения Supermicro, идеально подходят для выполнения задач, требующих высокой производительности и емкости, — заявил старший вице-президент и генеральный директор подразделения SSD KIOXIA America Neville Ichhaporia, Inc. Невилл Ичхапория (Neville Ichhaporia). — Мы продолжаем тесно сотрудничать с Supermicro в целях разработки памяти, необходимой для обеспечения самых быстрых серверов хранения, доступных для конечных пользователей, требующих быстрого доступа к большому объему данных».

«Компания Solidigm гордится своим сотрудничеством с Supermicro в целях предоставления новейших высококачественных решений для хранения данных. Наша сверхплотная модель NVMe SSDs QLC E3.S обладает максимальной емкостью среди любых накопителей, от 7,68 TB до 61,44 TB, что обеспечивает клиентам необходимую им емкость без ущерба для производительности, — заявил вице-президент по стратегическому планированию и маркетингу компании Solidigm Грег Мэтсон (Greg Matson). — Мы продолжаем сотрудничать с Supermicro в создании систем хранения данных, отвечающих высоким требованиям к реальным нагрузкам».