Supermicro представил новую универсальную оптимизированную систему Open RAN

Supermicro, Inc., производитель комплексных ИТ-решений для систем искусственного интеллекта, облачных сред, хранилищ и 5G/Edge, объявил о расширении своего ассортимента специализированных серверов для граничных вычислений ИИ и телекоммуникационных систем. Новый сервер Supermicro X13 Edge — SYS-211E-FRN13P — обеспечивает масштабируемое интегрированное готовое коммерческое решение (COTS) с распределенным блоком (DU). Теперь, когда виртуализированная технология Open RAN показала себя, компании ищут решения, позволяющие им оптимизировать развертывание и сократить расходы. Это решение означает смещение акцента на такие параметры, как стоимость, энергопотребление, размер и вес, а также масштабируемость.

«Мы очень рады представить универсальные серверы для развертывания нового поколения телекоммуникационных и периферийных систем для сред vRAN и частных сред 5G, — заявил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Наш ассортимент телекоммуникационных услуг обеспечивает более оптимизированное крупномасштабное развертывание, что позволит расширить использование этих новых технологий для создания более эффективных и надежных сетей связи».

Новейшая граничная платформа Supermicro разработана специально для удовлетворения этих требований. Благодаря масштабируемым процессорам 4-го поколения Intel Xeon с Intel vRAN Boost она предлагает полностью интегрированное ускорение vRAN, устраняющее необходимость во внешней карте ускорения, что существенно снижает требования к электропитанию системы и ее сложности. Кроме того, данная система имеет встроенный сетевой интерфейс и 12 портов SFP25G, что исключает необходимость в дополнительных картах и разъемах, полностью интегрированную поддержку синхронизации с восьмичасовым временем удержания, а также компактную и долговечную конструкцию. Системы Supermicro SYS-211E предлагают полностью интегрированный сервер, оптимизированный по стоимости, размеру и энергопотреблению, что позволяет обрабатывать большой объем граничных вычислений в различных конфигурациях сотовых узлов, включая потоки Massive MIMO.

Кроме того, Supermicro представляет версию SuperEdge с 4 узлами, универсальный граничный сервер, предназначенный для выполнения целого ряда сложных задач на удаленных сетевых объектах. Каждый из четырех узлов этого стоечного сервера размером 2U оснащен односокетным масштабируемым процессором 4-го поколения Intel Xeon и функционирует независимо от других узлов. Это позволяет системе выполнять несколько задач параллельно, при этом каждая из них имеет выделенные ресурсы. Supermicro SYS-211TP предлагает 2 слота PCIe 5.0 x16 FHHL на каждый узел, что позволяет оптимизировать каждый отдельный узел за счет дополнительных карт согласно назначенным задачам, включая работу как распределенных (DU), так и централизованных блоков (CU) в сетях RAN, MEC и при выполнении корпоративных граничных вычислений.

«Компания Supermicro продолжает поставлять на рынок новейшие технологии в своих решениях для виртуализированных RAN и интеллектуальных граничных вычислений, — заявила вице-президент и генеральный директор Подразделения сетей беспроводного доступа компании Intel Кристина Родригес (Cristina Rodriguez). — Используя наш широкий ассортимент технологий, включая новейшие масштабируемые процессоры 4-го поколения Intel Xeon и графические процессоры центров обработки данных, Supermicro может предлагать инновационные конструкции серверов, обеспечивающие отрасли мощные и высокооптимизированные платформы для целого ряда сценариев использования граничных вычислений».

Supermicro внедряет развертывание новых компактных граничных систем за пределами центра обработки данных с использованием процессоров Intel последнего поколения. К их числу относятся мини-башня SYS-521AD-TN2, E102-13R и E302-12A. Модели SYS-521AD и E102-13R основаны на процессорах 13-го поколения Intel Core. Мини-башня SYS-521AD оптимизирована для обработки, потокового вещания и хранения видеосигналов и может использоваться в качестве граничного сервера для малых и средних предприятий. Модель Е102 вмещает до 16 ядер, память 64 ГБ, а также ряд портов и расширений во встроенном форм-факторе mini 1U, идеально подходящем для формирования логических выводов, розничной торговли и оповещений с использованием ИИ. Модель Е302, оснащенная новейшим процессором Intel Atom C5000 безупречной компактной конструкции, обеспечивает экономичную производительность на удаленных объектах в долговечном форм-факторе с низким уровнем шума.

Одной из распространенных особенностей новых систем Supermicro для граничных вычислений является акцент на поддержку ускорителей графических процессоров и формирования логических выводов с использованием ИИ. Все большее число этих систем совместимы с ускорителями, включая NVIDIA А100, L40, L40S, L4, A2 и Т1000, графические процессоры Intel для центров обработки данных Flex 140 и Flex 170, а также специализированные ускорители, такие как процессор Hailo-8™ AI. Эта гибкость позволяет клиентам использовать оптимизированное под прикладные задачи оборудование Supermicro в интеллектуальных граничных системах согласно конкретными требованиями их рабочих нагрузок, что обеспечивает лучшие результаты и минимизацию задержек.