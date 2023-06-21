Supermicro представила MicroCloud для облачного гейминга и видеохостинга на базе AMD

Компания Supermicro Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения, хранения данных и 5G/Edge, представляет новый сервер, который дает владельцам ИТ-компаний и дата-центров высокопроизводительное и масштабируемое решение для удовлетворения потребностей электронной коммерции, облачного гейминга, разработки кода, создания контента и виртуальных частных серверов. В новых системах используются процессоры AMD Ryzen™ серии 7000, оптимизированные для серверного использования, на базе новейшей архитектуры ядер «Zen 4» с максимальной частотой разгона до 5,7 ГГцi, включая поддержку PCIe 5.0, DDR5-5200 МГц и до 16 ядер (32 потока) на процессор. Новый Supermicro MicroCloud разработан с использованием новейших системных технологий для широкого спектра приложений, включая веб-хостинг, облачный гейминг и приложения для виртуальных рабочих столов.

«Мы расширяем наши линейки серверов, оптимизированных для приложений, и включаем в них новейшие процессоры AMD Ryzen серии 7000, — сказал Майкл Макнерни, вице-президент по маркетингу и безопасности компании Supermicro. «Новые серверы от Supermicro предоставят ИТ-администраторам компактный и высокопроизводительный вариант для того, чтобы предложить больше услуг с меньшими задержками своим внутренним или внешним клиентам. Благодаря тесному сотрудничеству с AMD по оптимизации встроенного ПО для Ryzen серии 7000 для использования в серверах, мы сможем быстрее вывести на рынок ряд решений с новыми технологиями с PCIe 5.0, памятью DDR5 и очень высокими тактовыми частотами, что позволит организациям снизить затраты и предложить передовые решения своим клиентам.»

Новое блейд-предложение Supermicro MicroCloud сервер AS -3015MR-H8TNR, содержит один оптимизированный процессор AMD Ryzen серии 7000, до 128 Гб памяти DDR5 и TDP до 170 Вт. Корпус Supermicro MicroCloud 3U содержит восемь блейдов, каждый из которых содержит до двух NVMe U.2, SAS или SATA3 дисков с фронтальным доступом. Supermicro MicroCloud разделяет охлаждение и резервные источники питания между восемью блейдами для более эффективной и бесперебойной работы. ИТ-отделы могут быстро организовать выделенный хостинг, работу с несколькими версиями и экземплярами, как веб-хостинг, облачный гейминг, а также удаленные и виртуальные рабочие столы благодаря легкому доступу к физическим узлам и заднему входу/выходу с гибким интерфейсом удаленного управления, включая выделенный порт IPMI для восьми узлов.

«AMD тесно сотрудничает с Supermicro для вывода на рынок инновационных продуктов, которые позволяют заказчикам сократить расходы при одновременном увеличении производительности для широкого спектра рабочих нагрузок. Supermicro MicroCloud предлагает клиентам компактное решение с низкой задержкой, способное удовлетворить требования многих операторов дата-центров, стремящихся к успешной цифровой трансформации», — сказал Джон Моррис, корпоративный вице-президент бизнес-группы по высокопроизводительным вычислениям. «Процессоры AMD Ryzen серии 7000 устанавливают новый стандарт производительности в компактном форм-факторе для облачных и специальных хостинговых сред.»