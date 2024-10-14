Supermicro представила новые серверы и системы ускорения GPU  

Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ, облака, хранения данных, платформ 5G/Edge объявил о запуске новой серии серверов, систем ускорения GPU и серверов хранения с процессорами серии AMD EPY 9005 и графическими процессорами AMD Instinc MI325X. Новая линейка продуктов H14 представляет собой одно из самых обширных семейств серверов в отрасли, включая системы Hyper от Supermicro, многоузловые серверы Twin и системы GPU для формирования логических выводов с воздушным или жидкостным охлаждением. Новая архитектура ядра процессора Zen5 реализует векторные инструкции полного пути данных AVX-512 для вывода ИИ на основе ЦП, и инструкции за цикл (IPC) на 17 % лучше в сравнении с процессором EPYC предыдущего 4-го поколения, что обеспечивает большую производительность каждого ядра.

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Новое семейство H14 от Supermicro использует новейшие процессоры AMD EPYC 5-го поколения, которые позволяют использовать до 192 ядер на процессор мощностью до 500 Вт TDP (тепловая расчетная мощность). Supermicro разработала новые системы H14, включая системы Hyper и FlexTwin™, которые могут удовлетворять более высоким требованиям в отношении тепловой мощности. Семейство H14 также включает в себя три системы для обучения ИИ и рабочих нагрузок логических выводов, поддерживающих до 10 GPU, которые оснащены процессором серии AMD EPYC 9005 в качестве хост-процессора, и две системы, поддерживающие GPU AMD Instinct MI325X.

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«Серверы Supermicro H14 имеют в 2,44 раза более высокую производительность SPECrate®2017_fp_base с использованием 64-ядерного процессора EPYC 9005 по сравнению с системами Supermicro H11 с использованием процессоров второго поколения серии EPYC 7002», – сказал Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор Supermicro. «Это значительное повышение производительности позволяет клиентам сделать свои центры обработки данных более энергоэффективными за счет сокращения общей площади ЦОД как минимум на две трети2, а также добавления новых возможностей обработки ИИ. Семейство серверов H14 обеспечивает высочайшую производительность, плотность и энергоэффективность благодаря вариантам жидкостного и воздушного охлаждения Supermicro, широкому выбору конструкций систем и проверенным решениям Building Block Solutions».

«Building Block Solutions от Supermicro позволили компании неуклонно поставлять решения для сокращения срока вывода продукта на рынок на базе AMD по целому ряду привлекательных конструкций системы», – сказал Форрест Норрод (Forrest Norrod), исполнительный вице-президент и генеральный менеджер Data Center Solutions Group, AMD. «Наше сотрудничество с Supermicro, а также их собственные инженерные и производственные возможности по всему миру в сочетании с возможностями архитектуры Rack-Scale для систем с воздушным и жидкостным охлаждением позволяют клиентам любого масштаба сократить время окупаемости процессоров AMD EPYC и GPU Instinct».