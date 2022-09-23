Supermicro представляет NVIDIA® OVX™ для 3D-моделей, Metaverse и цифровых двойников

Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в области корпоративных вычислений, графических процессоров, хранения данных, сетевых решений и экологически безопасных вычислительных технологий, вновь укрепляет свое лидерство в области инфраструктуры ускоренных вычислений, представляя системы NVIDIA® OVX™ второго поколения.

Сервер Supermicro OVX на базе новых графических процессоров L40 представляет собой сервер 4U 8GPU с двумя ЦП Intel, 32 слотами для высокоскоростных модулей памяти DIMM, 8 ТБ памяти, 12 слотами PCI-E и до 24 отсеков для накопителей. К другим серверам, использующим GPU L40, относится ряд систем Supermicro: монтируемый в стойку сервер/рабочая станция 4U 4GPU, 2U, использующий до 6 графических процессоров, 1U 4GPU и многоузловая система 2Node. Все эти системы поддерживают графические процессоры на базе NVIDIA L40 PCI-E.

«Компания Supermicro вновь занимает лидирующие позиции в отрасли, впервые поставляя на рынок сервер OVX второго поколения, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Наши самые требовательные клиенты нуждаются в интеграции самых быстрых ЦП и графических процессоров для обеспечения низкого уровня задержки и опыта полного погружения. Наш сервер OVX предназначен для создания и эксплуатации наиболее сложных корпоративных приложений Omniverse в масштабируемых масштабах».

Эти новые серверы обеспечивают инновационную производительность для графики, ИИ и сетей, необходимую для построения и эксплуатации виртуальных трехмерных миров с эффектом погружения. Системы OVX от Supermicro предназначены для создания и управления корпоративными приложениями NVIDIA Omniverse™ в масштабе центров обработки данных и сочетают в себе самые передовые возможности NVIDIA с технологией RTX для графики и ИИ с высокоскоростным, безопасным сетевым взаимодействием и управлением корпоративного уровня.

Графические процессоры NVIDIA L40 будут включены в нынешнее поколение Supermicro, а новые поколения систем будут основаны на платформах Intel и AMD. Системы Supermicro нового поколения с использованием графических процессоров L40 будут включать сервер 4U 8GPU, сервер 4U 4GPU, а также серверы и рабочие станции 2U и 1U. Каждый сервер Supermicro OVX использует до восьми графических процессоров NVIDIA® L40, что обеспечивает мощность архитектуры NVIDIA Ada Lovelace для ускорения процессов Omniverse. Эти системы объединяют графические процессоры с тремя умными процессорами NVIDIA® ConnectX®-7, высокопроизводительными ЦП и хранилищем NVMe в унифицированной платформе, и вскоре будут доступны в продаже. Новое поколение приложений на основе искусственного интеллекта потребует вычислительной платформы, оптимизированной для создания графически насыщенных и физически точных виртуальных миров. Системы Supermicro OVX идеально подходят для поддержки этого непрерывного развития отрасли.

«Серверы Supermicro OVX представляют собой вычислительные системы, предназначенные для создания и эксплуатации приложений NVIDIA Omniverse в масштабе центров обработки данных, — заявил вице-президент NVIDIA по работе с непосредственными изготовителями Кевин Коннорс (Kevin Connors). — Этот сервер Supermicro OVX второго поколения оптимизирован для обеспечения возможности создания и эксплуатации захватывающих фотореалистичных 3D-моделей, имитаций и цифровых двойников».