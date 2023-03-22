Supermicro представляет платформу разработки ИИ с охлаждением на базе NVIDIA

Компания Supermicro, Inc., являющаяся поставщиком ИТ-решений в сфере облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения, хранения и 5G/Edge, объявляет о запуске первой в линейке мощных, но бесшумных и энергоэффективных платформ разработки ИИ с ускорением NVIDIA, которая предоставляет специалистам по информационным технологиям и разработчикам самую мощную офисную технологию, доступную на сегодняшний день.

Новая платформа разработки ИИ — SYS-751GE-TNRT-NV1 — представляет собой оптимизированную для приложений систему, которая прекрасно справляется с задачами при разработке и запуске программного обеспечения на базе ИИ. Эта инновационная система предоставляет разработчикам и пользователям все ресурсы высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта для выполнения рабочих задач. Кроме того, эта мощная система может поддерживать небольшую команду пользователей, одновременно выполняющих задачи по обучению, выводам и анализу.

Автономная функция жидкостного охлаждения удовлетворяет потребности в тепловой мощности четырех графических процессоров NVIDIA® A100 Tensor Core и двух масштабируемых процессоров Intel Xeon 4-го поколения для обеспечения максимальной производительности при одновременном повышении общей эффективности системы и обеспечении бесшумной (примерно 30 дБ) работы в офисной среде. Кроме того, данная система рассчитана на высокопроизводительные центральные и графические процессоры, что делает ее идеальной для приложений в области искусственного интеллекта/глубокого обучения/машинного обучения и высокопроизводительных вычислений. Система может размещаться в офисном помещении или монтироваться в стойку при установке в центрах обработки данных, что упрощает управление ИТ-процессами.

«Компания Supermicro использует свою ведущую серверную технологию на базе ИИ и создает самую мощную в отрасли систему разработки ИИ и высокопроизводительных вычислений, что позволяет выполнять широкий спектр разработок ИИ и рабочих нагрузок в офисе, — заявил Чарльз Лян (Charles Liang), президент и главный исполнительный директор компании Supermicro. — Эта потрясающая новая система графических процессоров также будет иметь полностью встроенную систему жидкостного охлаждения, позволяющую передовым центральным и графическим процессорам работать с максимальной производительностью без дополнительных затрат на инфраструктуру. Мы постоянно прислушиваемся к требованиям наших клиентов, чтобы понимать их ИТ-потребности и всегда предоставлять наиболее оптимизированные продукты».

Данное ИИ-решение включает в себя трехлетнюю лицензию на подписку на NVIDIA AI Enterprise, программный уровень платформы ИИ NVIDIA, включая рабочие процессы ИИ от NVIDIA, фреймворки, предварительно обученные модели и оптимизацию инфраструктуры. Это комплексное решение сокращает время, затрачиваемое разработчиками и пользователями на налаживание продуктивной работы, поскольку все программные компоненты предварительно загружены в систему.

«Достижения в области ИИ требуют создания офисных систем, разработанных для обеспечения производительности, скорости и энергоэффективности, которые необходимы сегодняшним клиентам, — заявил Ян Бак (Ian Buck), вице-президент отдела по гипермасштабируемым и высокопроизводительным вычислениям в компании NVIDIA. — Платформа разработки ИИ на базе NVIDIA от Supermicro предоставляет пользователям возможность запускать самые ресурсоемкие рабочие задачи в мире прямо за своим рабочим столом».

В основе платформы разработки ИИ от Supermicro лежат четыре графических процессора NVIDIA A100 емкостью 80 ГБ, которые предприятия могут использовать для ускорения широкого спектра рабочих задач, связанных с ИИ и высокопроизводительными вычислениями. Система включает в себя два процессора Intel® Xeon® Gold 6444Y 4 -го поколения, работающих с базовой тактовой частотой 3,6 ГГц; 512 ГБ памяти DDR5; шесть устройств хранения данных NVMe емкостью 1,92 ТБ; а также сетевой адаптер NVIDIA ConnectX-6® DX 25GbE.

В комплект входит бесшумная автономная система для жидкостного охлаждения данной высокотехнологичной платформы разработки ИИ. После получения системы пользователям просто необходимо подключить ее к источнику питания и сети. Новую платформу разработки ИИ можно легко перемещать по мере изменения рабочих нагрузок без изменения инфраструктуры на уровне стойки.

Платформа разработки ИИ от Supermicro — SYS-751GE-TNRT-NV1 — в настоящее время уже доступна и будет виртуально продемонстрирована на стенде Supermicro на глобальной конференции по искусственному интеллекту NVIDIA GTC, которая продлится до четверга, 23 марта 2023 года.