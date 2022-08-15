Supermicro приглашает Kioxia, Solidigm, Broadcom и других ведущих отраслевых экспертов для обсуждения новейших технологий хранения данных  

С 17 августа по 7 сентября 2022 года для посетителей будет открыт 3-й ежегодный саммит Supermicro Open Storage Summit, одна из крупнейших онлайн-конференций в области технологий хранения. В этом мероприятии примут участие специалисты в области технологий серверного хранения данных и центров обработки данных, которые обсудят революционные технологии, формирующие будущее корпоративного, гибридного облачного хранения и ЦОД. В этом году партнерами саммита, получившего название «Инновации в сфере производительности хранилищ», выступают такие пионеры отрасли, как AMD, Broadcom, Intel, Kioxia, Nutanix, NVIDIA, OSNexus, Qumulo и Solidigm. Они поделится своими взглядами на будущее систем хранения, а также обсудят, как новые технологии открывают новые возможности и создают новые вызовы в сфере хранения данных.

Основной круглый стол саммита – «Инновационное оборудование для хранения данных: преобразование того, как мы храним данные». Участники: Supermicro, Kioxia, Solidigm, Broadcom

17 августа 2022 г. – Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени

– Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени 18 августа 2022 г. – Азиатско-Тихоокеанский регион – 10:00 GMT+8

Хранение для цифрового рабочего пространства. Участники: Supermicro, Nutanix

23 августа 2022 г. – Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени

– Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени 24 августа 2022 г. – Азиатско-Тихоокеанский регион – 10:00 GMT+8

Интеллектуальные технологии хранения для роста объема данных: сотрудничество в области аппаратного и программного обеспечения для создания более гибких SDS. Участники: Supermicro, Qumulo, AMD

25 августа 2022 г. – Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени

– Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени 26 августа 2022 г. – Азиатско-Тихоокеанский регион – 10:00 GMT+8

Неуклонный рост числа дезагрегированных решений для хранения. Участник: Supermicro

30 августа 2022 г. – Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени

– Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени 31 августа 2022 г. – Азиатско-Тихоокеанский регион – 10:00 GMT+8

Удовлетворение потребности в данных ненасытных графических процессоров. Участники: Supermicro и NVIDIA

1 сентября 2022 г. – Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени

– Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени 2 сентября 2022 г. – Азиатско-Тихоокеанский регион – 10:00 GMT+8

Использование решений для хранения с открытым исходным кодом для повышения эффективности ИТ-операций. Участники: Supermicro, OSNexus

7 сентября 2022 г. – Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени

– Северная Америка/EMEA – 10:00 по тихоокеанскому времени / 19:00 по центральноевропейскому летнему времени 8 сентября 2022 г. – Азиатско-Тихоокеанский регион – 10:00 GMT+8

Все сессии и информация будут доступны в режиме онлайн в течение одного года.