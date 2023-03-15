Supermicro расширяет портфель решений для хранения данных

Supermicro, Inc., являющийся поставщиком комплексных IT-решений для облачной среды, искусственного интеллекта/машинного обучения, хранения данных и 5G/Edge, объявила о последнем пополнении своего революционного семейства сверхвысокопроизводительных серверов NVM петамасштабного класса с высокой плотностью хранения данных. Системы Supermicro, входящие в семейство высокопроизводительных накопителей, будут поддерживать форм-фактор нового поколения EDSFF, включая устройства E3.S и E1.S, в форм-факторах, рассчитанных на 16 и 32 высокопроизводительные секции накопителей PCIe Gen5 NVMe.

В оригинальном предложении обновлённая линейка продукции будет поддерживать до половины петабайта пространства для хранения в стоечной системе размером 1U 16, а затем целый петабайт пространства для хранения в стоечной системе размером 2U с 32 отсеками для платформ Intel и AMD PCIe Gen5. Все системы Supermicro, поддерживающие форм-факторы E1.S или E3.s, позволяют клиентам реализовать преимущества различных серверов, оптимизированных под приложения.

EDSFF (Enterprise и Datacenter Standard Form Factor) – отраслевой стандарт, разработанный и поддерживаемый SNIA. Эта группа продолжает разработку стандартов хранения данных и спецификаций для центров обработки данных. Перечисленные EDSFF устройства хранения доступны с различной емкостью и разной производительностью, а также имеют повышенную масштабируемость и удобство обслуживания по сравнению с устройствами хранения предыдущих поколений. В хранилище форм-факторов EDSFF используется протокол NVMe с одним и тем же интерфейсом PCIe и разъемами.

«Supermicro продолжает удовлетворять потребности наших пользователей, предлагая инновационные решения для задач на сегодня и завтра» – заявил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян. «Благодаря возможности хранения до петабайта в стандартной стоечной системе клиенты быстро смогут получить доступ к огромным объемам данных, которые будут у них под рукой. Новая система хранения данных компактна и энергоэффективна и обеспечит нашим клиентам самую низкую в индустрии задержку и самую высокую пропускную способность. Производительность и мощность этих новых систем позволит клиентам получать больше информации, используя передовые технологии искусственного интеллекта. Используя нашу блочную архитектуру, мы можем быстрее выводить на рынок новейшие технологии, предоставляя клиентам передовые системы в рамках наших предложений по масштабированию стоек Total IT Solutions».

Поскольку развитие процессорных технологий, GPU и памяти продолжает набирать обороты, и увеличивается количество данных, обрабатываемых современными вычислительными кластерами, необходимо также повысить производительность систем хранения данных, чтобы они не становились препятствием, замедляющим работу всей системы. Серверы Supermicro Petascale All-Flash обеспечивают лучшую в отрасли производительность и вместимость для систем хранения данных, позволяя клиентам сократить количество стоечных систем, необходимых для выполнения требований к хранению данных в «горячем» и «теплом» режимах, что снижает совокупную стоимость.

Новые системы на базе Intel работают на двух процессорах4-го поколения Intel Xeon Scalable с TDP до 270 W и содержат до 32 модулей памяти DIMM DDR5-4800MHz, что в общей сложности составляет 8 TB памяти. Кроме того, процессоры AMD EPYC™4-го поколения питают системы на базе AMD с TDP до 350 W и 24 модулями памяти DIMM DDR5-4800MHz. Эти системы предназначены для приложений с интенсивными вычислениями, большим требованиям к вводу-выводу данных и большим объемом оперативной памяти.

Два полноразмерных слота PCIe Gen5 x16 поддерживают современные процессоры xPU и интеллектуальные сетевые карты, позволяя пользователям оптимизировать операции с использованием новых NVMe-Over-Fabric или GPU-ускоренных хранилищ, которые сегодня подрывают традиционные IT. Два дополнительных разъема Supermicro PCIe Gen5 x16 AIOM (усовершенствованный модуль ввода-вывода) обеспечивают повышенную эксплуатационную пригодность и совместимость с широким спектром готовых сетевых карт OCP 3,0. Совершенно новая симметричная сбалансированная архитектура NUMA снижает время задержки, обеспечивая кратчайшие пути передачи сигнала к накопителям, сбалансированную пропускную способность хранилища и гибкие сетевые возможности. Симметричная конструкция также способствует равномерному воздушному потоку по всей системе, что позволяет использовать более мощные процессоры.