Supermicro выпустила передовые решения на базе AMD EPYC серии 4004

Компания Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений в области искусственного интеллекта, облачных вычислений, хранения данных и 5G/Edge, объявила о пополнении поколения процессорных серверов H13 на базе AMD моделями, оптимизированными для обеспечения превосходного баланса производительности и эффективности и оснащенных процессорами AMD EPYC серии 4004. Компания Supermicro представит свое новое многоузловое решение MicroCloud, которое поддерживает до десяти узлов в форм-факторе 3U. Этот вариант с очень высокой плотностью размещения предназначен для облачных рабочих нагрузок.

«Supermicro продолжает предлагать инновационные продукты для широкого спектра областей применения, а с помощью этой новой разработки на базе процессора AMD EPYC серии 4004 мы сможем удовлетворить потребности поставщиков локальных или облачных услуг, которым необходимо экономичное решение в компактном форм-факторе, — говорит Чарльз Лян (Charles Liang), президент и генеральный директор компании Supermicro. — В одной стойке можно сделать доступными для облачных приложений 160 отдельных узлов, что сокращает потребность в площадях и снижает совокупную стоимость владения центром обработки данных».

Supermicro стала одной из первых компаний, выпустивших на рынок процессоры AMD EPYC серии 4004, которые поддерживают широкий спектр решений, от форм-факторов 1U, 2U и Tower до нового многоузлового корпуса MicroCloud высотой 3U. Возможность установки 10 серверов в стойке высотой всего 3U позволяет клиентам увеличить плотность размещения вычислительного оборудования более чем в 3,3 раза по сравнению со стандартными серверами, устанавливаемыми в стойку 1U. Новый сервер 3U обеспечивает беспрецедентную плотность и оптимизированное питание и охлаждение благодаря проверенной модульной конструкции Supermicro, которая также поддерживает высокопроизводительные периферийные устройства с помощью двух плат расширения PCIe 5.0 x8 или одного полноразмерного графического процессора x16. Эта многоузловая система MicroCloud высотой 3U отличается компактным дизайном и низким энергопотреблением, оптимизированным для услуг веб-хостинга и выделенного хостинга, облачных игровых сервисов и сетей доставки контента.

Серверы Supermicro, работающие на процессорах AMD EPYC серии 4004, представляют собой идеальную серверную платформу для предприятий малого и среднего бизнеса, стремящихся освоить новые горизонты, за счет большой вычислительной мощности и компактного дизайна. Процессоры AMD EPYC™ серии 4004 расширяют возможности высокопроизводительной и высокоэффективной архитектуры ядер «Zen4» и позволяют создавать новые серверные системы начального уровня. Они используют проверенный временем разъем AM5 и оснащены 4–16 энергоэффективными, SMT-совместимыми (одновременная многопоточность) процессорными ядрами «Zen4», обеспечивая необходимую производительность в затратно-оптимизированных системах, что позволяет развертывать их с ограниченной ИТ-поддержкой в бизнес-средах с низкой плотностью вычислений, таких как медицина, розничная торговля, телекоммуникации и другие форматы офисного типа.

«Supermicro продолжает тесно сотрудничать с AMD, предлагая наши новейшие процессоры клиентам на самых разных рынках. Наши процессоры AMD EPYC серии 4004 идеально подходят для стоечных серверов Supermicro и новых инновационных решений MicroCloud. Благодаря новым процессорам и форм-факторам Supermicro, предназначенным для облачных и горизонтально масштабируемых сред, заказчики могут добиться огромной плотности размещения в одной стойке. Мы надеемся на дальнейший успех, выводя на рынок новые решения», — говорит Джон Моррис (John Morris), корпоративный вице-президент подразделения Enterprise and HPC Business Group компании AMD.

Эти серверные системы предназначены для нужд малого и среднего бизнеса, клиентов серверов в подразделениях и филиалах, а также поставщиков ИТ-услуг. В их основе лежит убедительное сочетание доступности, производительности и простоты управления. Процессоры AMD EPYC серии 4004 созданы для обеспечения высокой производительности серверных рабочих нагрузок общего назначения в компактном корпусе с одним разъемом.