Суздаль САП – в городе состоялся очередной SUP-фестиваль

Общество
28 июня 2023

В субботу 24 июня в Суздале прошел карнавальный САП-фестиваль. Зарегистрированных участников заплыва было более 250 человек, а зрителями могли стали все гости и жители города.

Сплав проходил по реке Каменка и занял около часа. На воде были замечены: Добби, Охотники за привидениями, капитан Джек Воробей, Дед Мазай с зайцами, Дед Мороз, Буратино с Мальвиной и Пьеро, Кикимора и многие другие сказочные персонажи. На суше победителю в номинации “За лучший костюм” подарили новый сапборд. Всем остальным участникам вручили памятные призы, а также их ждала развлекательная программа с участием артистов, турнир по настольному теннису, сап-поло и много вкусной еды.

Организатором прошедшего события является Автономная некоммерческая организация СпортКультура.

“Это уже второй карнавальный SUP-фестиваль, который мы проводим в Суздале, и уже сейчас я задумываюсь о том, как привлечь еще больше людей и сделать это событие еще более грандиозным в 2024-м. Поэтому Суздаль SUP смело можно называть ежегодным фестивалем”, – отмечает исполнительный директор СпортКультуры, Виталий Носов.

Ежегодные SUP-фестивали проходят в разных городах страны, особенно популярным является «Фонтанка SUP», который уже 8 лет собирает любителей этого вида спорта в Санкт-Петербурге и включает в себя более 6 000 участников.

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