Сварочные оборудование в магазине ИнтерЭлектрик

Сварочное оборудование рассматривается, как совокупность устройств, назначение которых — сварка деталей из металла. При этой технологии образуется прочная связь, гарантирующая надежность компонентов на разрыв.

Существующий ассортимент сварного оборудования можно разделить на подгруппы. В первой группе находятся приборы, предназначенные для бытового использования. Такие аппараты способны развивать величину тока до 150 А. Вторая группа сварочных устройств – полупрофессиональное оборудование для сварки. Его характеризует сила тока величиной до 250 А. И, наконец, третья группа аппаратов для сварки – профессиональные приборы. Величина тока, которую способно развивать такое оборудование, достигает показателей свыше 250 А. Источником питания служит сеть от 220-380 В. В процессе работы преобразованная энергия идёт на электрод или проволоку, где образуется сварочная дуга между деталью и электродом, образуя сварочную ванну. После окончания работ образуется надежное неразъемное соединение элементов.

Широкое применение нашло различное оборудование, как:

Сварочные трансформаторы и инверторы;

Плазморезы;

Сварочные генераторы и выпрямители;

Сварочные автоматы дуговой сварки.

После модернизации сварочное оборудование позволяет выполнять сварку, наплавку и дуговую резку на новом качественном уровне.

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