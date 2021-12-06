Свердловчане передали Бишкеку обновленный памятник Генералу Панфилову

Обновленный памятник Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Васильевичу Панфилову торжественно открыли в Бишкеке 5 декабря 2021 года, в 80-ую годовщину контрнаступления Красной армии под Москвой. Реконструкция памятника стала возможной благодаря двустороннему сотрудничеству Киргизии со Свердловской областью России при содействии Экспертного клуба «Урал-Евразия».

В августе 2021 года Россия в честь 30-летия независимости Кыргызстана проявила инициативу о воссоздании из бронзы идентичного памятника Герою Советского Союза Ивану Панфилову, который при поддержке администрации Свердловской области Российской Федерации был изготовлен и передан Кыргызстану.

Участие в митинге-реквиеме в Бишкеке приняли мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, министр обороны КР Бактыбек Бекболотов, посол России в КР Николай Удовиченко, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов и представители Экспертного клуба «Урал-Евразия». Участники возложили цветы и венки к памятнику, после чего прозвучали гимны Кыргызской Республики и Российской Федерации.

— В ноябре 1941 года 28 бойцов из дивизии гвардии генерала-майора Панфилова уничтожили около 2 десятков немецких танков, — сказал мэр Бишкека А. Джунашалиев. — Этот подвиг вошел во все учебники истории и стал примером бесстрашного героизма советских солдат. Сегодня мы находимся около обновленного памятника легендарному генералу, чтобы отдать дань памяти тем, кто отдал свои жизни, но не пропустил врага.

Мэр также отметил, что в реконструкции памятника активное участие приняли общественные деятели Кыргызстана и России, в частности, серьезное содействие оказал Экспертный клуб «Урал-Евразия». Джунашалиев поблагодарил свердловчан за подарок городу и скульпторов — за работу, после чего объявил минуту молчания в память о всех, не вернувшихся с фронта.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов отметил, что Свердловская область с радостью передает памятник жителям Бишкека.

— Наш долг — бережно хранить и передавать из поколения в поколение память о войне, о той цене, которой досталась нашему народа победа. Это наша общая память, — подчеркнул министр и зачитал поздравительный адрес от губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева.

Дата открытия обновленного памятника Герою Советского Союза генерал-майору И.В. Панфилову была выбрана не случайно. Ровно 80 лет назад — 5 декабря 1941 года под Москвой началось первое крупное контрнаступление Красной армии, в ходе которого гитлеровские войска впервые с начала второй мировой войны начали отступление.

— Важным, решающим моментом первого этапа Великой Отечественной войны стала битва за Москву, в которой участвовала и 316 стрелковая дивизия под командованием военного комиссара Киргизской СССР генерала Панфилова, — напомнил о событиях тех суровых месяцев начальник Генштаба Вооруженных сил КР Эрлис Тердикбаев. — Удерживая свои позиция на подступах к Москве, 316 дивизия вела бои с противником, в четыре раза превышающим ее по силам. 28 панфиловцев ценой своей жизни преградили путь танковым подразделениям противника, идущего на столицу СССР город Москву. Именно в сражениях под Москвой наступил переломный момент в Великой Отечественной войне, который определил окончательный крах немецкого плана блицкриг против СССР. Весь мир в эти дни рукоплескал успехам Красной армии. За выдающийся героизм в обороне Москвы 316 стрелковой дивизии было присвоено почетное наименование 8 гвардейской Панфиловской дивизии. Сам генерал-майор Панфилов погиб в этих боях.

Перед участниками митинга выступил и руководитель литейной мастерской «Дубровин», которая отливала обновленный памятник И.В. Панфилову, Иван Дубровин. По его словам, открытие памятника – это ответственный и исторический момент, к которому все, принимавшие участие в этой работе, долго шли.

— У нас ушло 2 года на то, чтобы это организовать, и у нас было очень мало времени, чтобы это сделать. Все люди, которые работали в нашей команде, настоящие герои. Я еще раз произнесу фамилию народного художника Садабека Аджиева — благодаря ему в короткие сроки была снята гипсовая модель, восстановлены все утраченные фрагменты памятника и переданы нам в литейную мастерскую. Наши ребята и днем, и ночью отливали памятник в бронзе. То, что получилось, получилось на века. Бронза будет жить вечно, — сказал он.

Исполнительный директор Экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин Погорельский поблагодарил кыргызскую сторону за бережное сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

— Мы много лет работаем с общественными организациями Кыргызской Республики, и тема Великой Отечественной войны занимает особое место в этом сотрудничестве. Для нас является большой честью принимать участие в этом историческом событии – передаче обновленного памятника генерала Панфилова жителям города Бишкека, где 80 лет назад – наряду с Алма-Атой – формировалась легендарная Панфиловская дивизия. Никто не забыт, ничто не забыто! – отметил уральский общественник.

В рамках двустороннего сотрудничества со Свердловской областью РФ точная копия фигуры И.В. Панфилова отлита в городе Екатеринбурге из бронзы. Общая высота памятника составляет 9 метров. Постамент и стилобат выполнены из розового гранита, с трёх сторон украшен барельефами, где отражены эпизоды героизма 28 панфиловцев.

Демонтированная фигура И. В. Панфилова, отлитая из бетона с медной крошкой, была установлена в 1942 году. Её архитектором является В. В. Верюжский, скульпторы: О. М. Мануйлова, А. А. Мануйлов, Г. И. Фриг-Хар и М. Эпштейн. После установки реконструкция памятника не проводилась, ограничиваясь лишь реставрацией.

Работы по демонтажу старого памятника и установке обновленного проведены в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики под патронажем подразделений мэрии города Бишкек, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, народного художника Кыргызской Республики Ажиева А.А.

Памятник Герою Советского Союза, генерал-майору И. В. Панфилова утвержден как памятник искусства республиканского значения.