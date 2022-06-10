Светлана Радионова: «Очень хорошо, что «Норникель» работает открыто, ничего не скрывая»

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 6 июня прибыла с рабочим визитом в Норильск. Глава Росприроднадзора проконтролировала реализацию «Норникелем» ряда масштабных экологических проектов, а также заключила от лица надзорного ведомства соглашения о консультировании и обмене данными в сфере сохранения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.

Российский горно-металлургический гигант вновь открыт для экспериментов в области экологии. В прошлом году компания успешно запустила пилотный для России проект по независимому автоматическому контролю за качеством атмосферного воздуха, а в этом году первой в стране открыла диспетчерский пункт Центра мониторинга за состоянием зданий и сооружений, и вот теперь — новый интересный опыт. На этот раз — в сотрудничестве с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Речь идет о консультировании ведомством экологических инициатив ГМК. «Это экспериментальное и первое в своем роде соглашение. Мы первые из надзорных органов, кто может осуществлять консультирование бизнеса в его сложных проектах, как правило, это новые проекты или проекты-реконструкции. И «Норникель» один из первых попросил нас такое соглашение заключить. Мы покажем компании все наработки, которые видим на других площадках, предоставим своих специалистов, сможем обмениваться мнениями онлайн. Мы будем присутствовать при пусконаладочных мероприятиях, обсудим слабые места, которые будут при строительстве или эксплуатации. Мы будем сопровождать проект от и до всеми силами, которые у нас есть, всеми накопленными технологиями, которые проходят у нас экологическую экспертизу. Это поможет «Норникелю» сэкономить большое количество времени и, надеюсь, денежных средств, а нам – получить новый опыт и поделиться им с другими компаниями», – рассказала глава Росприроднадзора.

По словам Светланы Радионовой, этим соглашением ведомство хотело бы сознательно поменять роль контролера на роль советчика. «Для нас это дополнительная нагрузка, но мы отходим от ситуации, когда контролер – это тот, кто выписывает штраф. Да, у нас будет дополнительная нагрузка на инспекторский состав, на научные подразделения, но при этом мы понимаем, что может превентивно реагировать гораздо быстрее и не допускать нарушений», — объяснила Светлана Радионова, добавив, что заключенное сегодня соглашение о консультировании — это эксперимент, который поручил провести президент РФ Владимир Путин.

В «Норникеле» подписание этого документа считают очень важной вехой. «Для компании очень важно соглашение по консультированию, потому что это дает возможность — еще до того, как мы что-то сделали — прийти и получить консультацию от первоисточника, от самого квалифицированного органа в стране с тем, чтобы потом не разбираться с последствиями, если уже ты сделал и ошибся. Я думаю, что сегодняшнее соглашение — это задел на 5-7 лет вперед с учетом программы рекультивации, которую мы задумали», — рассказал старший вице-президент «Норникеля» Сергей Степанов.

Также в понедельник было подписано соглашение, в рамках которого стороны буду обмениваться информацией. «Это соглашение обеспечивает открытый и прозрачный обмен информацией о текущей экологической ситуации. К примеру, сегодня мы обсуждали целостность ваших пульпопроводов и те самые проявления, которые накоплены в результате ущерба. Очень хорошо, что компания сейчас работает открыто, ничего не скрывая», – отметила Светлана Радионова.