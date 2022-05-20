Свыше 11 тыс. столичных школьников стали участниками «Урока с чемпионом»

Общество
20 мая 2022

В завершающемся учебном году охват проекта «Урок с чемпионом» составил свыше 11 тысяч человек. Общее число проведенных в школах и колледжах Москвы мастер-классов, к проведению которых привлекались известные спортсмены, в том числе чемпионы Олимпийских игр, мира, Европы и России, превысило отметку 250. Московским центром «Патриот.Спорт» Департамента образования и науки мастер-классы проводятся регулярно.

В ходе этих встреч звёзды отечественного спорта рассказывали школьникам о своем пути к успеху, о тяжёлых тренировках и ярких победах, делились опытом, неформально общались с ребятами.

По мнению руководителя проекта, олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы по гандболу Дениса Кривошлыкова, «Урок с чемпионом» – не обычные мастер-классы, где основное время уделяется каким-то тонкостям и приемам конкретной спортивной дисциплины. Здесь главное – мотивация к самостоятельному формированию здоровой, целеустремлённой, трудолюбивой личности, привычка к труду, умение добиваться самых высоких целей.

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