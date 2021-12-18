Свыше 1500 исполнителей и коллективов стали участниками Всероссийского конкурса «Талантливая Россия»

Организаторы Всероссийского конкурса «Талантливая Россия», который проходил при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», подвели итоги.

По результатам онлайн-голосования на официальном сайте конкурса https://talantrf.ru названы лауреаты в трех номинациях – музыкальный, танцевальный и оригинальный жанры. В каждом жанре было присуждено по три призовых места.

В музыкальном жанре первое место заняла Василиса Волкова из Ставрополя, второе – Народный хор «Червона калина» из Ростова-на-Дону, третье – вокальный ансамбль «Илхам чишмэлэре» из Татарстана.

По итогам танцевального конкурса места распределились следующим образом: 1 – Образцовый коллектив Ансамбль народного танца «Калинка» (г. Белгород), 2 – Образцовый детский коллектив «Ансамбль танца «Веселинка» (г. Екатеринбург), 3 – Заслуженный коллектив народного творчества, ансамбль народного танца «Твой Успех» из Курска.

«Золото» в оригинальном жанре получил Народный этно-фольклорный ансамбль «Добун» (Республика Саха (Якутия)), «серебро» завоевал Образцовый коллектив Рязанской области Оркестр баянов «Рязанские самоцветы», «бронзовым» призером признан Образцовый фольклорный ансамбль «Веретенце» из Пензенской области (с. Старая Каменка).

Специальный приз жюри получил детский вокальный коллектив «Гэсэрята» из Бурятии.

Главная задача конкурса «Талантливая Россия» – выявление лучших коллективов, представляющих традиционные культуры народов России, сохранение культурных ценностей и традиций народностей нашей страны. Проект способствует полноценному раскрытию культурного своеобразия народов, проживающих в Российской Федерации, и призван информировать широкую общественность о культурных традициях народов России, а также способствовать укреплению межэтнических связей в стране. Более 1500 исполнителей и коллективов со всей России участвовали в конкурсе.

Ключевая задача этого проекта-конкурса – решение проблемы отсутствия достаточной информированности граждан о культурных традициях народностей России и недостаточной возможности для творческих коллективов к самореализации и развитию творческой активности.