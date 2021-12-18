Свыше 1500 исполнителей и коллективов стали участниками Всероссийского конкурса «Талантливая Россия»

Общество
19 декабря 2021

Организаторы Всероссийского конкурса «Талантливая Россия», который проходил при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», подвели итоги.

По результатам онлайн-голосования на официальном сайте конкурса https://talantrf.ru названы лауреаты в трех номинациях – музыкальный, танцевальный и оригинальный жанры. В каждом жанре было присуждено по три призовых места.

В музыкальном жанре первое место заняла Василиса Волкова из Ставрополя, второе – Народный хор «Червона калина» из Ростова-на-Дону, третье – вокальный ансамбль «Илхам чишмэлэре» из Татарстана.

По итогам танцевального конкурса места распределились следующим образом: 1 – Образцовый коллектив Ансамбль народного танца «Калинка» (г. Белгород), 2 – Образцовый детский коллектив «Ансамбль танца «Веселинка» (г. Екатеринбург), 3 – Заслуженный коллектив народного творчества, ансамбль народного танца «Твой Успех» из Курска.

«Золото» в оригинальном жанре получил Народный этно-фольклорный ансамбль «Добун» (Республика Саха (Якутия)), «серебро» завоевал Образцовый коллектив Рязанской области Оркестр баянов «Рязанские самоцветы», «бронзовым» призером признан Образцовый фольклорный ансамбль «Веретенце» из Пензенской области (с.  Старая Каменка).

Специальный приз жюри получил детский вокальный коллектив «Гэсэрята» из Бурятии.

Главная задача конкурса «Талантливая Россия» – выявление лучших коллективов, представляющих традиционные культуры народов России, сохранение культурных ценностей и традиций народностей нашей страны. Проект способствует полноценному раскрытию культурного своеобразия народов, проживающих в Российской Федерации, и призван информировать широкую общественность о культурных традициях народов России, а также способствовать укреплению межэтнических связей в стране. Более 1500 исполнителей и коллективов со всей России участвовали в конкурсе.

Ключевая задача этого проекта-конкурса – решение проблемы отсутствия достаточной информированности граждан о культурных традициях народностей России и недостаточной возможности для творческих коллективов к самореализации и развитию творческой активности.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Асбестовые эксперименты: 5000 лет керамики из «горного льна»

Общество

Завершились серия круглых столов по проекту «Наставничество в первичном звене здравоохранения в интересах граждан пожилого и старческого возраста»

Общество

Новгородское предприятие КРЭТ поможет талантливым школьникам поступить в ведущие вузы

Общество

Топ франшиз 2022 для малого бизнеса: почему вложения в бренды выгодны для каждой стороны