Свыше 2,1 тысячи московских школьников прошли курс «Парашютист»

Свыше 2,1 тыс. московских юнармейцев в возрасте от 14 до 18 лет совершили 6,5 тысячи прыжков с парашютом с 2017 года. По словам Героя России, генерал-майора Геворка Исаханяна, являющегося заместителем начальника штаба «Юнармии» Москвы, для получения допуска к прыжкам с учащимися проводятся десятки часов специальных занятий, где ребят учат группироваться для прыжка, правильному поведению в воздухе и безопасному приземлению. Программой курса предусматривается совершение школьниками трёх прыжков.

Разработка курса «Парашютист» осуществлялась совместными усилиями ДОСААФ России, Департамента образования и науки столицы, Московского центра «Патриот.Спорт» и «Юнармии» Москвы. Стоит отметить позитивную динамику ежегодного роста популярности курса: если за первые годы (2017-2020) к прыжкам допустили 540 ребят, то в 2022 г. – свыше тысячи подростков.

Для прыжков используются парашюты «Д-6» серии 4 и парашюты «Юниор», в комплекте со страховочными запасными парашютами «З-5».