Свыше 4 тыс. человек приняли участие в олимпиаде о храмах России

Общество
4 июня 2022

Открытая исследовательская культурологическая олимпиада «История и культура храмов столицы и городов России – 2021/22» стала рекордной по числу участников – 4000 человек. Работы о культовых сооружениях прислали 422 московских школ и колледжей, 89 — из Новосибирска, Орловской, Тверской и Ярославской областей.

В число победителей олимпиады вошли 407 человек, призеров – 949. 

По мнению директора Городского методического центра Андрея Зинина, наиболее ценным стало участие в олимпиаде, наряду со школьниками и учащимися колледжей, воспитанников дошкольных групп. Все соревнующиеся, проявив незаурядные творческие способности, участвовали в настоящих изысканиях, глубоко погрузившись в духовные традиции своей страны.

Значительная часть работ была посвящена пещерным культовым сооружениям, таким, как Воскресенский Белогорский мужской и Успенский пещерный монастыри, храмы Костомарово и Дивногорья.

Внеконкурсная номинация «Дорога к храму» для дошкольников была посвящена объемным аппликациям, картинам, расписанным елочным игрушкам и др.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Преимущества контрацепции с использованием ВМС Юнона Juno Gold

Общество

Член Союза писателей России: Благодаря детям взрослые не стареют

Мир

CGTN: Главное, чему Си Цзиньпин научился у своего отца

Москва

Правительство Москвы наградило лучших молодых ученых