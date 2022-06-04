Свыше 4 тыс. человек приняли участие в олимпиаде о храмах России

Открытая исследовательская культурологическая олимпиада «История и культура храмов столицы и городов России – 2021/22» стала рекордной по числу участников – 4000 человек. Работы о культовых сооружениях прислали 422 московских школ и колледжей, 89 — из Новосибирска, Орловской, Тверской и Ярославской областей.

В число победителей олимпиады вошли 407 человек, призеров – 949.

По мнению директора Городского методического центра Андрея Зинина, наиболее ценным стало участие в олимпиаде, наряду со школьниками и учащимися колледжей, воспитанников дошкольных групп. Все соревнующиеся, проявив незаурядные творческие способности, участвовали в настоящих изысканиях, глубоко погрузившись в духовные традиции своей страны.

Значительная часть работ была посвящена пещерным культовым сооружениям, таким, как Воскресенский Белогорский мужской и Успенский пещерный монастыри, храмы Костомарово и Дивногорья.

Внеконкурсная номинация «Дорога к храму» для дошкольников была посвящена объемным аппликациям, картинам, расписанным елочным игрушкам и др.