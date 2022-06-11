Свыше 7 тыс. московских школьников поучаствовали в конкурсах по иностранным языкам

Москва
11 июня 2022

В 2021/2022 учебном году Городским методическим центром было проведено 12 конкурсов по иностранным языкам, собравших в общей сложности свыше 7 тысяч школьников.

По мнению директора Городского методического центра Андрея Зинина, параллельно с освоением иностранных языков, ребята осваивают и весьма важные в смысле достижения личностного успеха мультикоммуникационные компетенции.

Например, по условиям конкурса театрализованных проектов «Мир иностранных языков» участниками велась видеозапись спектаклей, кукольных представлений, мюзиклов, драматических монологов сказок и собственных произведений.

На конкурс «LinguаTime: капсула времени» было представлено свыше 900 работ, посвященных высказываниям известных писателей и спортсменов: мультимедийные проекты, подкасты и тексты на английском, испанском, китайском, немецком и французском языках. Лучшие из этих работ будут помещены в виртуальную капсулу времени.

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