SWISSAM и Quick Resto запустили мотивационный благотворительный проект для выпускников детских домов

В августе 2022 года международный университет SWISSAM и компания Quick Resto запустили благотворительный мотивационный проект для выпускников детских домов – подопечных благотворительного проекта «Анна Помогает». Участникам проекта предстоит подготовить эссе, в котором они смогут рассказать, почему они хотят получить образование в SWISSAM, а также освоить программы автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto.

Благотворительный проект «Анна Помогает» поддерживает выпускников детских домов, помогая им находить выход из трудных жизненных ситуаций, устроиться на работу и реализовать себя в жизни. В апреле 2022 года командой проекта была открыта социальная кофейня СПЭШЛ (Санкт-Петербург, Большая Конюшенная, 6), где работают выпускники, прошедшие стажировку в обучающей кофейне «ЭР10». После такой практики большинство выпускников детских домов смогут начать карьеру в ресторанах города.

Весной 2022 года компания Quick Resto полностью автоматизировала бизнес-процессы в кафе «Спэшл», провела обучение сотрудников и остается постоянно на связи с командой. В будущем Quick Resto планирует обучить выпускников детских домов работе с программами для удобного ведения ресторанного бизнеса.

Летом 2022 года к проекту присоединился международный университет гостеприимства SWISSAM, который, в свою очередь, предоставил грант на обучение одному из выпускников по программе дополнительного профессионального образования «Менеджмент ресторанного бизнеса», чтобы создать комфортные условия для будущей работы.

В данный момент «Анна помогает» готовит 10-15 специалистов, которые планируют связать свою жизнь с ресторанной сферой. Университет SWISSAM запустил внутренний конкурс среди подопечных. Участники подготовили мотивационное письмо: почему они хотят получить образование в ресторанной сфере, а также учиться в SWISSAM. Специалисты компании Quick Resto и университета SWISSAM, составляющие жюри проекта, определили победителя. Им стал Александр Игнашенко.

«Меня зовут Саша, мне 20. И я не так долго работаю в сфере общепита, но в будущем хочу попробовать реализовать проект, связанный с ресторанным бизнесом: открыть место, в котором будет нравиться почти всем.

Во-первых, ресторанный бизнес — это очень увлекательно со стороны коммуникации с людьми где бы то ни было, начиная от работы официантом, заканчивая работой на управляющей должности. И там, и там ответственности очень много, везде нужно быть чутким, смелым и сдержанным. Понимать, как работает психология человека, и подстраиваться. Если это управляющая должность, то нужно уметь находить подход к своему персоналу, быть чутким и бдительным, уметь составлять долгосрочные планы. Многого я не знаю, и было бы круто получить знания в этой сфере в SWISSAM», — говорит Александр.

SWISSAM обеспечит студенту обучение осенью 2022 года.

«В здоровом обществе всем очень важно иметь одинаковые возможности. Более успешные компании должны делиться возможностями с теми, кому сложно. Сейчас у всех есть внутренняя потребность делиться добром, и очень приятно видеть, что наше общество состоит из добрых людей. Наша компания была рада стать соорганизатором круглого стола. Наша встреча стала началом создания комьюнити представителей социально-ответственного бизнеса», – подытожил Александр Строкань, генеральный директор компании Quick Resto.

«Сфера образования изначально несет важную социальную функцию, качественное образование обеспечивает студенту финансовый, социальный и интеллектуальный лифт. SWISSAM – частное учебное заведение, и образование у нас платное, более того, так как мы в первую очередь акцентируем внимание на качестве, такое образование финансово доступно не всем. Учитывая это, мы хотим дать возможность начинающим специалистам, которые мечтают развиваться в индустрии HoReCa, получить надежную основу для своего развития в виде профильного образования за счет выделенных нами грантов. Мы рады сотрудничеству с благотворительным проектом «Анна Помогает», в нашей отрасли таких проектов не так много, хочется, чтобы было больше. Команда SWISSAM в свою очередь готова активно участвовать и поддерживать благотворительные инициативы», – Екатерина Палиева, директор по маркетингу и продажам Международного университета SWISSAM (Ex. Global Marketing director Mozart Hotel Group).